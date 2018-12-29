Открытое горение ликвидировано в архангельском автосервисе, где находятся газовые баллоны

Как передает ТАСС, продолжается проливка здания снаружи, поскольку внутрь заходить еще опасно. Возгорание произошло в металлическом ангаре, где располагаются мастерские автосервиса. В тушении задействованы 13 единиц техники и 56 человек личного состава. Площадь пожара составила около 500 кв. метров. Во время пожара получили ожоги двое работников автосервиса.