В автобусе, попавшем в крупное ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, находился 21 работник «Роснефти»
Всего в результате трагедии погибли 6 человек, 18 пострадали. На федеральной автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Приразломного месторождения столкнулись автобус с вахтовиками, два бензовоза и легковой автомобиль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии2
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viktorova 29 декабря 2018 | 19:39
Сечин снова виноват. Не смог обеспечить безопасность людей, которых нанял на работу. Лично должен ответить.
kuchumka 29 декабря 2018 | 19:50
Что то часто у роснефти то автобусы бьются, то вертолеты падают, не зря герб роснефти еврейский семисвечник.