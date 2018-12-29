В автобусе, попавшем в  крупное ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, находился 21 работник «Роснефти»

Всего в результате трагедии погибли 6 человек, 18 пострадали. На федеральной автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Приразломного месторождения столкнулись автобус с вахтовиками, два бензовоза и легковой автомобиль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.