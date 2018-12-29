Руководство союза биатлонистов России объявило состав мужской сборной на январские этапы Кубка Мира

Новое руководство СБР объявило, что критерии отбора в команду будут основываться на спортивном принципе. Чемпион мира в эстафете Максим Цветков на предсезонных стартах показал недостаточные результаты и не получил возможность стартовать даже на втором по значимости турнире – Кубке IBU. Бывшему капитану команды пришлось пробиваться в сборную через внутрироссийские соревнования. На «Ижевской винтовке» Максим трижды финишировал на подиуме и не оставил у руководства никаких сомнений, правда продемонстрировал, что обижен, не появившись на награждении. Кроме него по спортивному принципу дебютирует в основной команде Семен Сучилов. По итогам первых этапов кубка мира критерии отбора выполнили Александр Логинов, Дмитрий Гараничев и Матвей Елисеев, а Дмитрий Малышко включен в состав решением тренерского штаба.

Первый этап Кубка Мира по биатлону в 2019 году пройдет в немецком Оберхофе с 10 по 13 января.