По факту схода лавины в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело
По факту схода лавины в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник главы регионального управления Следственного комитета Илья Гудков. В следственном комитете подчеркнули, что расследование продолжается.
Комментарии4
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bigmaikl 29 декабря 2018 | 19:16
Уголовное дело на лавину?
askol2016 29 декабря 2018 | 19:24
bigmaikl: А чего? Зарплата на карман капает, пенсия в 40 лет. Так работать можно!
konogen 29 декабря 2018 | 19:46
Русский язык вместе с адекватностью уже даже с эха пропадает...
tverboul 29 декабря 2018 | 20:09
Засудят теперь лавину. Терроризм пришьют. А можно еще валютному курсу рубля уголовку влепить - фигле он, как нерусский - от вашингтонского обкома зависит?