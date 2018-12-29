Гражданин Украины Роман Сущенко, отбывающий 12-летний срок в России, не жаловался ОНК на условия содержания в колони
Гражданин Украины Роман Сущенко, отбывающий 12-летний срок в России, не жаловался членам ОНК на условия содержания в колони № 11 в Кировской области. Об этом ТАСС сообщил член областной ОНК Артур Абашев. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова написала у себя в Фейсбуке, что Сущенко якобы поместили в карцер, где откровенно издеваются над ним, заставляют подниматься раньше всех заключенных – в пять утра и изымают постельные принадлежности. По словам Абашева, члены ОНК навестили Сущенко 20 декабря и тот на издевательства не жаловался. Более того, в этой колонии карцера не существует в принципе. Сущенко был осужден по обвинению в шпионаже
Комментарии14
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post_v 29 декабря 2018 | 19:12
Артур Абашеев - "кандидат в депутаты, всегда плывущий по течению"
как-то нет веры его словам
a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 19:23
А постельные принадлежности потому изымают, скорее всего, что ссытся по ночам. Ну и чтобы мокрый не лежал, да и воняет изрядно..
poluputing 29 декабря 2018 | 19:49
a_buvgrobu: не пора ли тебя, милок, по макушку урыть. Верю , что желающие и среди соседей найдутся гниду задавить
suren_112 29 декабря 2018 | 19:55
poluputing:
У нас во взводе, в начале 80-х служили как кацапы, так и хохлы. Так нас, трое армян всех их пи,дили регулярно. А все потому, что нам троим удавалось вас, тупых славян разделять и стравливать.
skuller 29 декабря 2018 | 20:10
suren_112: Гонишь, в 90-е армяшек киздили , как детей. Они вначале кучей на одного 5ападали, потом их пару раз всем двором отоварили, так смирные стали, как овечки, на Петровско-Разумовском рынке скидосы делали в полцены)))
suren_112 29 декабря 2018 | 20:18
skuller:
Может несколько наших и откиздили, зато сколько мы вашу москальско-хохляцкую шпану отымели. Вы все поодиночке, если одного хохло-москаля прилюдно киздишь, ни один прохожий не вступится. Вы индивидуалисты евроублюдки. А мы кавказцы, сотнями налетаем на десяток ваших гомоскидов. А ведь нас кавказцев в десятки раз меньше вас славян, но мы друг за друга стоим, в отличие от вас.
poluputing 29 декабря 2018 | 19:24
Сущенко спокойно работал в Париже, обрусевшие родственнички-провокаторы позвали, приехал на пару дней и застрял на 12 лет. Всё как всегда в совке
kiever 29 декабря 2018 | 19:37
poluputing: наденька, как там нааденька савченко поживает в бандеровской тюрьме, порохобот. Небось громче всех визжал чтобы героя украины, депутата пасе, за которую просил сам маккейн освободили из фсбшного плена
poluputing 29 декабря 2018 | 19:46
kiever: нормально поживает, чё ей жаловаться. Понимает, дурочка, что променяла неплохие перспективы на лапшу куманька вождюкова. Теперь хлебает, бедолага. Но , справедливости ради , медведчук должен рядом сидеть , сцука
suren_112 29 декабря 2018 | 19:59
poluputing:
Я бы, на месте тупорылых хохлов, передал бы ее в руки придурковатых москалей. Дескать появились некоторые данные о том, что Савченко действительно была наводчицей, и по неопровержимым доказательствам от действий Савченко погибли десятки донбасских террористов и москальских журнашлюх.
skuller 29 декабря 2018 | 20:12
poluputing: Житель ХорькОва, но ведь она никого не убила, как и Сенцов, за что она сидит? За мыслепреступление?)))
suren_112 29 декабря 2018 | 19:52
poluputing:
Обрусевшие украинцы, это все равно что закипевший кипяток.
Мы армяне, вообще не видим никакой разницы между кацапами и хохлами. Такие же красномордые и жрущие водяру как свиньи.
viktorova 29 декабря 2018 | 20:00
suren_112: некоторые ещё и в хоккей играют. В ночной лиге.
suren_112 29 декабря 2018 | 20:02
viktorova:
Ну в хоккей играют клятые кацапы, угрофинны-путиноиды, а хохлы и в хоккей не играют, только смагу жрут.