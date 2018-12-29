Гражданин Украины Роман Сущенко, отбывающий 12-летний срок в России, не жаловался ОНК на условия содержания в колони

Гражданин Украины Роман Сущенко, отбывающий 12-летний срок в России, не жаловался членам ОНК на условия содержания в колони № 11 в Кировской области. Об этом ТАСС сообщил член областной ОНК Артур Абашев. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова написала у себя в Фейсбуке, что Сущенко якобы поместили в карцер, где откровенно издеваются над ним, заставляют подниматься раньше всех заключенных – в пять утра и изымают постельные принадлежности. По словам Абашева, члены ОНК навестили Сущенко 20 декабря и тот на издевательства не жаловался. Более того, в этой колонии карцера не существует в принципе. Сущенко был осужден по обвинению в шпионаже