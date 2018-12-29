Россия ввела запрет на импорт некоторых украинских товаров

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, пояснив, что это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. В перечень запрещенных украинских товаров вошли пшеница, подсолнечное масло, экстракты из мяса, рыба, шоколад, кондитерские изделия, хлеб, консервированные овощи и фрукты, соки, пиво, вино, этиловый спирт, а также ряд промышленных товаров. Ранее Россия расширила списки физических и юридических лиц Украины, в отношении которых действуют ограничительные меры.