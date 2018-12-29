Россия ввела запрет на импорт некоторых украинских товаров
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, пояснив, что это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. В перечень запрещенных украинских товаров вошли пшеница, подсолнечное масло, экстракты из мяса, рыба, шоколад, кондитерские изделия, хлеб, консервированные овощи и фрукты, соки, пиво, вино, этиловый спирт, а также ряд промышленных товаров. Ранее Россия расширила списки физических и юридических лиц Украины, в отношении которых действуют ограничительные меры.
Комментарии6
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poluputing 29 декабря 2018 | 19:19
всё меньше и меньше приличных продуктов на россиянском прилавке. Недаром 63% смертности россиянцев - результат некачественного питания
serhio_25__ 29 декабря 2018 | 20:07
poluputing: Я просто умираю со смеху, как уропы переживают, что не смогут кормить армию страны-оккупанта.
a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 19:20
Сидят два украинских пса, Шарик и Бобик :)
- Шарик, валить отсюда надо, или в Россию или к пшекам
- Не, Бобик, у меня тут перспективы!
- Какие перспективы тут, Шарик, ты что?
- Я совещание у директора слышал, он сказал сто если русские санкции введут,
всей фирмой у Шарика сосать будем!
poluputing 29 декабря 2018 | 19:35
a_buvgrobu: а чё тебе остаётся? Только анекдоты травить дерьмом пойло закусывая. Это облегчает твою участь?
vla7815 29 декабря 2018 | 19:45
Не надо димона прятать за спину России. Надо прямо говорить, что лично он ввел запрет, а не Россия. России этот запрет не нужен. А ему нужен. Т.к. он маленький, а гадкий и злой.
mavviomy 29 декабря 2018 | 20:08
Украинцы ввели запрет на продажу турбин России с 2015 года. Введем запрет на то, что нам итак не дают! Эти идиты так пытаются повлиять на Украинских избирателей?