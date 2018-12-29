Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской Бирже достигал сегодня 80-ти руб
В последний раз европейская валюта находилась на этой отметке 14 сентября этого года. Доллар сегодня вплотную подобрался к 70-ти рублям.
Падение курса рубля вызвано снижением цен на нефть, повышением НДС, ожиданиями, что Минфин и Центробанк восстановят покупку валюты для пополнения резервного фонда национального благосостояния в связи с действием бюджетного правила, а также общим пессимизмом в потоке финансовых новостей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель лаборатории Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
«Все это собирается в один момент, не перекрывается какими-то позитивными новостями. Мы видим, что поток финансовых новостей скорее пессимистичный. Из-за этого больше покупают валюту, и рубль слабеет», — сказал он.
А.Абрамов подчеркнул, что падение рубля продлится, пока Центральный банк или Министерство финансов РФ не предпримет каких-либо действий или хотя бы не выступит с заявлением.
«Их тактика — выждать, посмотреть пока какого-то уровня все это достигнет естественным путем. Потом какие-то действия предпринимать: либо работать с экспортерами, либо сокращать планы покупки валюты, либо повышать ставки. Тенденция может измениться если мы услышим словесную интервенцию от Центробанка, что ситуация у них под контролем», — добавил А.Абрамов.
Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с середины сентября достиг 80 рублей. Курс доллара также растет: с октября рубль потерял к доллару около трех рублей.
Комментарии13
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svoi216 29 декабря 2018 | 19:12
Час от часу не легче. С наступающим Новым Годом и новыми проблемами. Все только начинается
mas_mas 29 декабря 2018 | 19:13
То-то на Яндексе украинская истерика - все топ-новости про незалежную) Надо же как-то разбавить...
poluputing 29 декабря 2018 | 19:30
mas_mas: а в Украине то гривна укрепилась и цены на товары средней стоимости слегка упали . И это перед Новым годом. Подпрыгнули слегка цены на красную икру , рыбу и отличное мясо. 25 минутную очередь отстоял, бедуют украинцы икоркой закусывая
lager23 29 декабря 2018 | 19:43
poluputing: С Новым Годом Вас!
Москва.
poluputing 29 декабря 2018 | 19:58
lager23: Большое спасибо. Всех нормальных россиян с Новым годом, дай нам Бог мира. А агрессивные нацики пусть захлебнуться собственной желчью
vilingrad 29 декабря 2018 | 19:17
Падение курса рубля вызвано снижением цен на нефть, повышением НДС, ожиданиями, что Минфин и Центробанк восстановят покупку валюты для пополнения резервного фонда национального благосостояния в связи с действием бюджетного правила, а также общим пессимизмом в потоке финансовых новостей. «
Зачем так длинно? Короче! Вызвано почти двадцатилетним правлением товарища Путина, кому русский народ и должен быть благодарен:)
lager23 29 декабря 2018 | 19:48
vilingrad: Всё не совсем так, Вы забыли учесть нарастающую деменцию нацлидера... он и так экспансивный параноик не нашедший в себе силы пройти "медные трубы" , ушедший в лабиринты личных комплексов, запутавшись в действительности сегодняшнего дня.
krs_sk 29 декабря 2018 | 19:27
Так все патриоты выводят бабло домой в европу на праздники, вдруг в колонии-путленд что-нить случится пока они в лондоне расслабляются )
wojskowy Марек Качоровски 29 декабря 2018 | 19:37
Какие Заявления Центробанка, а заклинателя змей из Индии с дудочкой пригласит не желаете? Падение рубля в разы перекроит прибавку 1000 рублей к пенсии, при этом как оказалось не всем тысяча, а от 500 до 1000, в зависимости от величины пенсии. 1000 получат от силы 15-20% пенсионеров. Крамнаш, Донбасс,Сирия,ЦАР, Южная Осетие, Абхазия, Приднестровье. Это всё висит на шее ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ РОССИИ. За это время покупательная способность рубля
упала на 20%, а состояния 5% богатых россиян увеличились как минимум на 30%. Вы всё ещё готовы с этим мирится? Тогда не забудьте включить ТВ в 23 часа 50 минут 31 декабря и точно узнаете как ваша жизнь стала богаче и счастливее. А экономика растёт средне мировыми темпами. А вооружение у вас лучшее в мире и вы сможете уничтожить весь земной шар за полчаса. Условий от гордости хоть отбавляй.
inga_92_1 29 декабря 2018 | 19:58
wojskowy: А г-жу Набиуллину, заявляющую, мол, "это не ваше дело" (народа), вас больше инфляция должна волновать, которая, типа снижается (??) хотя бы за такие "тезисы" отставлять, б.., надо
lager23 29 декабря 2018 | 19:40
Вывод, или подведение итогов на конец 2018 года:
"С путеным мы уже никогда не станем богаче, а вот беднее ЛЕГКО!"
Но, мне интересно, что об этом думают кремлеботы, ведь они гораздо оптимистичнее "по роду своей деятельности",... они работают на медвепутов и кремлядей за счёт наших налогов, искажая действительность в своих мозгах они делают НОВЫЕ открытия!
-Патерсон, ответь!
alex362 29 декабря 2018 | 19:44
Да здравствует российский экономический прорыв - самый российский экономический прорыв в мире!
chuck_geck 29 декабря 2018 | 20:03
даешь 100 к международному женскому дню. а ко дню весеннего солнцестояния 120