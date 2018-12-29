Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской Бирже достигал сегодня 80-ти руб

В последний раз европейская валюта находилась на этой отметке 14 сентября этого года. Доллар сегодня вплотную подобрался к 70-ти рублям.

Падение курса рубля вызвано снижением цен на нефть, повышением НДС, ожиданиями, что Минфин и Центробанк восстановят покупку валюты для пополнения резервного фонда национального благосостояния в связи с действием бюджетного правила, а также общим пессимизмом в потоке финансовых новостей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель лаборатории Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Все это собирается в один момент, не перекрывается какими-то позитивными новостями. Мы видим, что поток финансовых новостей скорее пессимистичный. Из-за этого больше покупают валюту, и рубль слабеет», — сказал он.

А.Абрамов подчеркнул, что падение рубля продлится, пока Центральный банк или Министерство финансов РФ не предпримет каких-либо действий или хотя бы не выступит с заявлением.

«Их тактика — выждать, посмотреть пока какого-то уровня все это достигнет естественным путем. Потом какие-то действия предпринимать: либо работать с экспортерами, либо сокращать планы покупки валюты, либо повышать ставки. Тенденция может измениться если мы услышим словесную интервенцию от Центробанка, что ситуация у них под контролем», — добавил А.Абрамов.

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с середины сентября достиг 80 рублей. Курс доллара также растет: с октября рубль потерял к доллару около трех рублей.