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Эксклюзив Эха 19:00, 29 декабря 2018

Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской Бирже достигал сегодня 80-ти руб

В последний раз европейская валюта находилась на этой отметке 14 сентября этого года. Доллар сегодня вплотную подобрался к 70-ти рублям.

Падение курса рубля вызвано снижением цен на нефть, повышением НДС, ожиданиями, что Минфин и Центробанк восстановят покупку валюты для пополнения резервного фонда национального благосостояния в связи с действием бюджетного правила, а также общим пессимизмом в потоке финансовых новостей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель лаборатории Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Все это собирается в один момент, не перекрывается какими-то позитивными новостями. Мы видим, что поток финансовых новостей скорее пессимистичный. Из-за этого больше покупают валюту, и рубль слабеет», — сказал он.

А.Абрамов подчеркнул, что падение рубля продлится, пока Центральный банк или Министерство финансов РФ не предпримет каких-либо действий или хотя бы не выступит с заявлением.

«Их тактика — выждать, посмотреть пока какого-то уровня все это достигнет естественным путем. Потом какие-то действия предпринимать: либо работать с экспортерами, либо сокращать планы покупки валюты, либо повышать ставки. Тенденция может измениться если мы услышим словесную интервенцию от Центробанка, что ситуация у них под контролем», — добавил А.Абрамов.
Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с середины сентября достиг 80 рублей. Курс доллара также растет: с октября рубль потерял к доллару около трех рублей.

Комментарии

13

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svoi216 29 декабря 2018 | 19:12

Час от часу не легче. С наступающим Новым Годом и новыми проблемами. Все только начинается

mas_mas 29 декабря 2018 | 19:13

То-то на Яндексе украинская истерика - все топ-новости про незалежную) Надо же как-то разбавить...

poluputing 29 декабря 2018 | 19:30

mas_mas: а в Украине то гривна укрепилась и цены на товары средней стоимости слегка упали . И это перед Новым годом. Подпрыгнули слегка цены на красную икру , рыбу и отличное мясо. 25 минутную очередь отстоял, бедуют украинцы икоркой закусывая

lager23 29 декабря 2018 | 19:43

poluputing: С Новым Годом Вас!

Москва.

poluputing 29 декабря 2018 | 19:58

lager23: Большое спасибо. Всех нормальных россиян с Новым годом, дай нам Бог мира. А агрессивные нацики пусть захлебнуться собственной желчью

vilingrad 29 декабря 2018 | 19:17

Падение курса рубля вызвано снижением цен на нефть, повышением НДС, ожиданиями, что Минфин и Центробанк восстановят покупку валюты для пополнения резервного фонда национального благосостояния в связи с действием бюджетного правила, а также общим пессимизмом в потоке финансовых новостей. «
Зачем так длинно? Короче! Вызвано почти двадцатилетним правлением товарища Путина, кому русский народ и должен быть благодарен:)

lager23 29 декабря 2018 | 19:48

vilingrad: Всё не совсем так, Вы забыли учесть нарастающую деменцию нацлидера... он и так экспансивный параноик не нашедший в себе силы пройти "медные трубы" , ушедший в лабиринты личных комплексов, запутавшись в действительности сегодняшнего дня.

krs_sk 29 декабря 2018 | 19:27

Так все патриоты выводят бабло домой в европу на праздники, вдруг в колонии-путленд что-нить случится пока они в лондоне расслабляются )

wojskowy Марек Качоровски 29 декабря 2018 | 19:37

Какие Заявления Центробанка, а заклинателя змей из Индии с дудочкой пригласит не желаете? Падение рубля в разы перекроит прибавку 1000 рублей к пенсии, при этом как оказалось не всем тысяча, а от 500 до 1000, в зависимости от величины пенсии. 1000 получат от силы 15-20% пенсионеров. Крамнаш, Донбасс,Сирия,ЦАР, Южная Осетие, Абхазия, Приднестровье. Это всё висит на шее ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ РОССИИ. За это время покупательная способность рубля
упала на 20%, а состояния 5% богатых россиян увеличились как минимум на 30%. Вы всё ещё готовы с этим мирится? Тогда не забудьте включить ТВ в 23 часа 50 минут 31 декабря и точно узнаете как ваша жизнь стала богаче и счастливее. А экономика растёт средне мировыми темпами. А вооружение у вас лучшее в мире и вы сможете уничтожить весь земной шар за полчаса. Условий от гордости хоть отбавляй.

inga_92_1 29 декабря 2018 | 19:58

wojskowy: А г-жу Набиуллину, заявляющую, мол, "это не ваше дело" (народа), вас больше инфляция должна волновать, которая, типа снижается (??) хотя бы за такие "тезисы" отставлять, б.., надо

lager23 29 декабря 2018 | 19:40

Вывод, или подведение итогов на конец 2018 года:
"С путеным мы уже никогда не станем богаче, а вот беднее ЛЕГКО!"

Но, мне интересно, что об этом думают кремлеботы, ведь они гораздо оптимистичнее "по роду своей деятельности",... они работают на медвепутов и кремлядей за счёт наших налогов, искажая действительность в своих мозгах они делают НОВЫЕ открытия!
-Патерсон, ответь!

alex362 29 декабря 2018 | 19:44

Да здравствует российский экономический прорыв - самый российский экономический прорыв в мире!

(комментарий скрыт)

chuck_geck 29 декабря 2018 | 20:03

даешь 100 к международному женскому дню. а ко дню весеннего солнцестояния 120

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