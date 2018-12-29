Министерство просвещения предлагает запретить усыновление более одного ребенка в год

Впрочем, это ограничение не будет распространяться на усыновление братьев и сестер, а также детей, которые ранее жили вместе.

Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в Семейный кодекс. Поправки подразумевают требование к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, и обязательное социально-психологическое обследование семьи.

Требование по жилплощади не будет распространяться на родственников ребенка, а также на представителей малочисленных народов Крайнего Севера, ведущих кочевой образ жизни.