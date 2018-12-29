Министерство просвещения предлагает запретить усыновление более одного ребенка в год
Впрочем, это ограничение не будет распространяться на усыновление братьев и сестер, а также детей, которые ранее жили вместе.
Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в Семейный кодекс. Поправки подразумевают требование к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, и обязательное социально-психологическое обследование семьи.
Требование по жилплощади не будет распространяться на родственников ребенка, а также на представителей малочисленных народов Крайнего Севера, ведущих кочевой образ жизни.
Комментарии4
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tv_victim 29 декабря 2018 | 18:43
Сгноить ребенка в детдоме - что может быть приятнее для чинуш?
kaif 29 декабря 2018 | 18:50
Может министерству просвещения лучше просвещением заняться, наконец?
archibald_dandy_esquire 29 декабря 2018 | 18:59
kaif: " Может министерству просвещения лучше просвещением заняться, наконец? "
лучше не надо, а то они запретят просвещаться более одного раза в год
alo0000 29 декабря 2018 | 18:57
А рожать больше одного в год можно?