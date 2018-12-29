Петр Порошенко подписал закон о правовом статус и режиме прилежащей морской зоны Украины в 24 морских мили
Ранее эта территория была ограничена 12-тью милями. На Украине рассчитывают, что новый закон позволит усилить контрольные функции погранслужбы, возможности охраны прибрежной зоны и предоставит расширенные полномочия для досмотра рыболовных судов. В Российском МИДе еще в начале ноября заявили, что нормы этого закона не применимы к акватории Керченского пролива и Азовского моря.
Комментарии11
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ignachio 29 декабря 2018 | 18:37
И еще приписал "Крым наш"?
danko_wudra 29 декабря 2018 | 18:43
ignachio: Петр Порошенко свинья. Где данко1 спец по свиньям?
archibald_dandy_esquire 29 декабря 2018 | 18:53
ignachio: " И еще приписал "Крым наш"? "
ранее РФ дала понять, что "Азовскоемореняш" - потому что забросила туда 120 боевых кораблей, в том числе вооруженных "Калибрами", летающими неизвестно куда, но зато далеко
мне очень интересно - если НАТО подгонит пару-тройку фрегатов - как расейские ВМФ будут их проверять? - прям-таки остановят , возьмут на таран и приведут в Керчь, где те неизвестно как исчезнут, как это произошло с двумя катерками Украины?
ukretotakoividskota 29 декабря 2018 | 18:37
Педя теперь владычица морская?
kamen_12 29 декабря 2018 | 18:57
ukretotakoividskota: 300 000 морских миль, то глобус Украины.
archibald_dandy_esquire 29 декабря 2018 | 18:57
ukretotakoividskota: " Педя теперь владычица морская? "
не Педя, а Владимир Владимирович Путин - имейте уважение к вашему какбЭ Президенту
tv_victim 29 декабря 2018 | 18:45
А что, так можно, что ли? Или алкашу реально море по колено?
nitsahon 29 декабря 2018 | 18:55
tv_victim: у меня такой же вопрос возник(относительно международных норм)... но - по всей видимости - ПП знает, что делает... или делает видимость, что знает...
alex949 29 декабря 2018 | 18:49
Все корабли, входящие в порты Крыма и в Керченский против, который в соответствии с этим законом полностью принадлежит Украине без ее разрешения будут эадерживаться, а при попытке уйти в нейтральные расстреливаться без предупреждения!
hastings 29 декабря 2018 | 18:53
alex949: а есть чем задерживать то? :)
Три украинца в одном тазу поплыли прямо в Керчь в грозу.
vla7815 29 декабря 2018 | 18:51
В связи агрессивной международной и антиукраинской политикой путина всякие территориальные статусы не возможны. Вот если бы в свое время не передали по глупой доверчивости ядерное оружие в обмен на туфтовые договора, то расклад бы был другой. Но кто тогда мог продумать, что международные договора с подписями российского руководства страны окажутся в конечном итоге галиматьей ???