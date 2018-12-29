Петр Порошенко подписал закон о правовом статус и режиме прилежащей морской зоны Украины в 24 морских мили

Ранее эта территория была ограничена 12-тью милями. На Украине рассчитывают, что новый закон позволит усилить контрольные функции погранслужбы, возможности охраны прибрежной зоны и предоставит расширенные полномочия для досмотра рыболовных судов. В Российском МИДе еще в начале ноября заявили, что нормы этого закона не применимы к акватории Керченского пролива и Азовского моря.