Запрет на поставку в Россию газовых турбин из Украины не повлияет на планы строительства теплоэлектростанций в РФ
Запрет на поставку в Россию газовых турбин из Украины не повлияет на планы строительства теплоэлектростанций в нашей стране. Как сообщили ТАСС в Минэнерго, новые ограничения наоборот создадут благоприятные условия для отечественных производителей газовых турбин. По данным министерства, турбины украинского производства закупались до 2013 года – в основном, для изолированных районов. Сейчас такая необходимость отпала, так как появились отечественные турбины небольшой мощности.
Комментарии6
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tv_victim 29 декабря 2018 | 18:41
Отечественный производитель - это тот, от которого ждут увеличения производства и повышения качества, защищая его от конкуренции с зарубежным его коллегой. А он, не будь дурак, просто взвинчивает цены и толкает халтуру. Да еще и ждет, что мы всей страной будем его в жопу целовать!
sisyin_gandonich 29 декабря 2018 | 18:52
tv_victim: Дебилко производители газопаровых турбин Красноярска и Питера давно ждут когда к ним пойдут заказы на турбины большой мощности, а средней и малой мощности уже давно Россия обеспечила себя. Так что продолжай дальше хрюкать в своём свинарнике.
vilingrad 29 декабря 2018 | 19:00
sisyin_gandonich: не повлияет на планы строительства теплоэлектростанций в РФ«
Планам РФ давно уже ничего не помешает. Мертвому припарки:)
sisyin_gandonich 29 декабря 2018 | 18:46
Теперь Петюня вставит себе в жопу турбину и будет вырабатывать электроэнергию для Каклосраины))))))
popgapon007 29 декабря 2018 | 18:51
ОАО "Турбоатом" - головная научная организация Министерства промышленной политики Украины по энергетическому машиностроению - входит в число ведущих турбостроительных фирм мира.
Открытое акционерное общество «Турбоатом» входит в число ведущих турбостроительных фирм мира наряду с крупнейшими в мире фирмами Дженерал Электрик, Вестингауз, Сименс, АББ.
Турбины производства «Турбоатом» надежно работают в 45 странах мира, в том числе:
- на АЭС «Ловииса» (Финляндия), «Пакш»(Венгрия), «Козлодуй» (Болгария), Балаковской АЭС, Калининской АЭС, Курской АЭС, Ленинградской АЭС, Смоленской АЭС (Россия);
- на ТЭС «Нанкин» и «Инкоу» (Китай), «Марица-Восток» (Болгария),«Парошень» (Румыния);
- на ГЭС Клостер-фосс и ВигеландсБруг(Норвегия), Сигалда (Исландия), Пурнари (Греция), Сальто Гранде и ПьедрадельАгила (Аргентина), Агуа-мильпа (Мексика) и др.
Предприятие специализируется на выпуске паровых турбин для ТЭС и АЭС, газовых турбин и ПГУ для ТЭС, гидравлических турбин для ГЭС и ГАЭС и другого энергетического оборудования.
Предприятие специализируется на выпуске турбин для:
тепловых электростанций (ТЭС);
атомных электростанций (АЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ);
гидравлических турбин для гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС);
газовых турбин и парогазовых установок (ПГУ) для ТЭС
другого энергетического оборудования.
Производственные возможности позволяют выпускать в год паровых и гидравлических турбин общей расчетной мощностью соответственно 8 млн. кВт и 2 млн. кВт.
Фактически так случилось, что ещё со времён СССР производство газотурбинных установок для электростанций было сконцентрировано на 3 предприятиях - в тогдашнем Ленинграде, а также в Николаеве и Харькове. Соответственно при распаде СССР Россия осталась только с одним таким заводом - ЛМЗ. С 2001 года этот завод производит по лицензии турбины компании Сименс.
serge_ivanoff 29 декабря 2018 | 18:55
Укранские турбины)? Ха, не смешите... Чуб на башке что ли?