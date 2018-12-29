Запрет на поставку в Россию газовых турбин из Украины не повлияет на планы строительства теплоэлектростанций в РФ

Запрет на поставку в Россию газовых турбин из Украины не повлияет на планы строительства теплоэлектростанций в нашей стране. Как сообщили ТАСС в Минэнерго, новые ограничения наоборот создадут благоприятные условия для отечественных производителей газовых турбин. По данным министерства, турбины украинского производства закупались до 2013 года – в основном, для изолированных районов. Сейчас такая необходимость отпала, так как появились отечественные турбины небольшой мощности.