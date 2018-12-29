Личности четырех из шести погибших в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе установлены
Это жители Уфы, Краснодара и Югорского города Отрадный. Об этом сообщается на официальной странице правительства Югры в соцсети ВКонтакте. По данным окружного управления МВД, четверо из шести погибших находились в вахтовом автобусе нефтяников, еще двое – в грузовике МАЗ. Попавший в аварию автобус принадлежит компании, входящей в Роснефть. По предварительным данным, причиной трагедии стал выезд на встречную полосу одного из грузовиков. Ситуацию под личный контроль взяла губернатор Югры Наталья Комарова.
Комментарии2
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tr764 29 декабря 2018 | 18:45
"Попавший в аварию автобус принадлежит компании, входящей в Роснефть"- согласно доброй традиции, в Роснефти проведут обыски? И ли нет? ))))))))
kitaiss 29 декабря 2018 | 18:52
сечина там случайно не было?