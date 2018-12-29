Санкции по отношению к российскому спорту возможны даже несмотря на заявления Минспорта о договоренностях с ВАДА

Санкции по отношению к российскому спорту возможны даже несмотря на заявления Минспорта о достигнутых с ВАДА договоренностях.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, который написал Президенту России о том, что наш спорт находится на краю пропасти из-за того, что экспертов ВАДА не допустили к данным московской антидопинговой лаборатории, не считает, что договоренности о порядке изъятия документов гарантируют нормальное продолжение процесса. В интервью ТАСС Ганус заявил, что нигде не видел отметок о том, что сроки предоставления доступа к материалам лаборатории изменились. Он считает, что дедлайн по-прежнему заканчивается 31 декабря. По окончании этого срока в западной прессе непременно появятся требования снова отстранить Россию и Ганус не уверен, что ВАДА сможет как плотина выдержать этот поток.

Напомним, что 17 декабря эксперты агентства не смогли скопировать электронную базу московской антидопинговой лаборатории по причине того, что у них не было оборудования, сертифициртванного в соответствии с российским законодательством.

14 января состоится встреча комитета по соотвествию кодексу ВАДА, на которой будет рассмотрен вопрос о российском антидопинговом агентстве.