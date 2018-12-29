Против Геннадия и Дмитрия Гудковых может быть возбуждено еще одно административное дело
Против политиков Геннадия и Дмитрия Гудковых может быть заведено второе административное дело за организацию несанкционированного митинга у Коломенского городского суда. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил Д.Гудков.
«Несколько часов назад Геннадию Гудкову с неизвестного номера пришла смс, где было написано: сообщаем, что Вам надлежит явиться в ОВД России по Коломенскому округу для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении по поводу якобы несанкционированного митинга возле здания Коломенского городского суда», — сказал он.
Политик отметил, что 13 декабря в Коломенском городском суде решался вопрос о наказании для Г. и Д. Гудковых в связи с обвинением в организации незаконного митинга в деревне Непецино Коломенского городского округа Подмосковья, где они снимали видео о строящейся мусорной свалке. По словам Д.Гудкова, на съемки выразить свое недовольство планами постройки мусорного полигона пришло более сотни местных жителей.
«13 декабря в Коломне нас судили за организацию митинга в деревне Непецино. К зданию суда пришли люди нас поддержать. Теперь нам пытаются вменить вторую административку, наказание до 25 суток ареста за организацию несанкционированного митинга», — заявил он.
Д.Гудков подчеркнул, что считает составление протокола незаконным действием со стороны властей и рассматривает это как угрозу.
«Приглашение дать показания – это открытое заявление мусорной мафии, а это младший Чайка, младший Ротенберг, Чемезов и губернатор Воробьев. В нем говорится, что мы будем убивать людей отравленным воздухом и ядовитой водой, а те, кто осмелится противостоять нам, окажется в местах не столь отдаленных», — заключил он.
Политик отметил, что планирует провести митинг против планов открытия мусорного полигона под Коломной и строительства мусоросжигательного завода.
Д.Гудков добавил, что не знает, приходило ли ему аналогичное сообщение, поскольку его телефон отключен до 7 января.
Комментарии6
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kir_pich_101 29 декабря 2018 | 18:17
Тащат на уголовку.
Деньги большие, будут давить всех, кто им запрещает засирать страну и качать бабки в офшоры.
danko1 29 декабря 2018 | 18:23
kir_pich_101: Выступать против сыночков Чайки и Роттенберга и прочего высокопоставленного ворья- это экстремизм. Эти бандиты вне закона, под надежной кремлевской крышей, а те, кто мешает им обогащаться, будут наказаны вопреки Конституции и закона путинским судом.
pattrick1 29 декабря 2018 | 18:26
Против Геннадия и Дмитрия Гудковых может быть возбуждено еще одно административное дело...
Это потому что реально Владимир Путин, боится только Генчика и Димона Гудковых.
ykpadupa 29 декабря 2018 | 18:28
pattrick1: Ага ,он еще от " персонажа " поссыкивает !))))))))))
tv_victim 29 декабря 2018 | 18:26
Не бойтесь, не посадят этих проходимцев. Они на задании, выявляют недовольных и сдают "куда надо". Как, собственно и все "Йехо". Не удивлюсь, если выяснится, что у сотрудников "Йеха" есть воинские звания, выслуга лет и прочие плюшки, положенные "спецслуживым"....
sisyin_gandonich 29 декабря 2018 | 18:39
Семейный тандем Свистулькиных скоро на магаданской зоне будет показывать как надо валить лес и копать траншеи! А мы проверим как реально на практике работают Свистулькины!