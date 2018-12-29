Против Геннадия и Дмитрия Гудковых может быть возбуждено еще одно административное дело...

Против политиков Геннадия и Дмитрия Гудковых может быть заведено второе административное дело за организацию несанкционированного митинга у Коломенского городского суда. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил Д.Гудков.

«Несколько часов назад Геннадию Гудкову с неизвестного номера пришла смс, где было написано: сообщаем, что Вам надлежит явиться в ОВД России по Коломенскому округу для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении по поводу якобы несанкционированного митинга возле здания Коломенского городского суда», — сказал он.

Политик отметил, что 13 декабря в Коломенском городском суде решался вопрос о наказании для Г. и Д. Гудковых в связи с обвинением в организации незаконного митинга в деревне Непецино Коломенского городского округа Подмосковья, где они снимали видео о строящейся мусорной свалке. По словам Д.Гудкова, на съемки выразить свое недовольство планами постройки мусорного полигона пришло более сотни местных жителей.

«13 декабря в Коломне нас судили за организацию митинга в деревне Непецино. К зданию суда пришли люди нас поддержать. Теперь нам пытаются вменить вторую административку, наказание до 25 суток ареста за организацию несанкционированного митинга», — заявил он.

Д.Гудков подчеркнул, что считает составление протокола незаконным действием со стороны властей и рассматривает это как угрозу.

«Приглашение дать показания – это открытое заявление мусорной мафии, а это младший Чайка, младший Ротенберг, Чемезов и губернатор Воробьев. В нем говорится, что мы будем убивать людей отравленным воздухом и ядовитой водой, а те, кто осмелится противостоять нам, окажется в местах не столь отдаленных», — заключил он.

Политик отметил, что планирует провести митинг против планов открытия мусорного полигона под Коломной и строительства мусоросжигательного завода.

Д.Гудков добавил, что не знает, приходило ли ему аналогичное сообщение, поскольку его телефон отключен до 7 января.