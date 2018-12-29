Минувшей ночью на ВДНХ неожиданно вырубили так называемый Белорусский сквер
Местные жители и активисты утверждают, что без порубочных билетов и других разрешений уничтожены более 120 деревьев и трехсот кустарников.
Белорусский сквер, расположенный на улице Эйзенштейна, огорожен сплошным высоким забором. Сквозь щели заграждения видно, что от деревьев остались только пни, рабочие днем вывозили последние части стволов и ветви, выравнивали землю. Фактически на месте сквера сейчас поле, покрытое снегом. Предотвратить вырубку пытались активисты и муниципальные депутаты, рассказал «Эху Москвы» местный житель Денис Рылов.
На территорию Белорусского сквера не пускают сотрудники ЧОПа, сначала охранники утверждали, что там просто убирают снег, однако вскоре признались – за забором вырубили деревья, и дано указание предотвращать любые попытки зайти внутрь. На заграждении указано, что проводится реконструкция территории ВДНХ. В пресс-службе выставочного комплекса заверили, что все работы на участке Белорусского сквера осуществляют на основании разрешительных документов Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Как сообщается на сайте The Village, на месте вырубленного сквера могут построить выставочные павильоны и гостиницу.
Комментарии3
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ugiazov 29 декабря 2018 | 18:36
У властей не осталось ничего святого. Они смысла этого слова уже не понимают.
archibald_dandy_esquire 29 декабря 2018 | 18:46
ugiazov:
в Белорусском сквере могли прятаться белорусские партизаны, сражающиеся против гитлеровской и другой оккупации
а теперь уже не спрячутся
кстати, кто будет строить выставочные павильоны и гостиницу? бр.Ротенберги с сыном бр.Ротенбергов или Бирюков отдаст строительство ему знакомой компании за пару-тройку пентхаусов?
ltcolombo 29 декабря 2018 | 18:37
Это что!? Неужели санкции против Белоруссии начались?