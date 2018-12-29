Минувшей ночью на ВДНХ неожиданно вырубили так называемый Белорусский сквер

Местные жители и активисты утверждают, что без порубочных билетов и других разрешений уничтожены более 120 деревьев и трехсот кустарников.

Белорусский сквер, расположенный на улице Эйзенштейна, огорожен сплошным высоким забором. Сквозь щели заграждения видно, что от деревьев остались только пни, рабочие днем вывозили последние части стволов и ветви, выравнивали землю. Фактически на месте сквера сейчас поле, покрытое снегом. Предотвратить вырубку пытались активисты и муниципальные депутаты, рассказал «Эху Москвы» местный житель Денис Рылов.

На территорию Белорусского сквера не пускают сотрудники ЧОПа, сначала охранники утверждали, что там просто убирают снег, однако вскоре признались – за забором вырубили деревья, и дано указание предотвращать любые попытки зайти внутрь. На заграждении указано, что проводится реконструкция территории ВДНХ. В пресс-службе выставочного комплекса заверили, что все работы на участке Белорусского сквера осуществляют на основании разрешительных документов Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как сообщается на сайте The Village, на месте вырубленного сквера могут построить выставочные павильоны и гостиницу.