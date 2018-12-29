Губернатор Иркутской области Сергей Левченко может стать фигурантом дела о незаконной охоте

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, в январе 2017 года неустановленные лица убили медведя и других животных без разрешительных документов и в нарушение установленного периода охоты. На днях на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет об охоте Левченко на медведя, находящегося в спячке.

Дело расследует местное подразделение МВД. Об этом сообщил сотрудник пресс-центра федерального ведомства Андрей Сонин.

Сам губернатор, которому грозит до двух лет лишения свободы, от комментариев отказывается и утверждает, что охота была законной.