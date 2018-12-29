Губернатор Иркутской области Сергей Левченко может стать фигурантом дела о незаконной охоте
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, в январе 2017 года неустановленные лица убили медведя и других животных без разрешительных документов и в нарушение установленного периода охоты. На днях на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет об охоте Левченко на медведя, находящегося в спячке.
Дело расследует местное подразделение МВД. Об этом сообщил сотрудник пресс-центра федерального ведомства Андрей Сонин.
Сам губернатор, которому грозит до двух лет лишения свободы, от комментариев отказывается и утверждает, что охота была законной.
Комментарии6
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sedoff 29 декабря 2018 | 18:24
Ну то, что они подонки уже не новость и не вызывает никакого удивления. Вызывает удивление масштаб тупости этих властных ублюдков. Идёт такой губер на паскудную "охоту", спящего мишку убивать, так ведь ещё на видео всё это снимает и в инет выкладывает. Ну не идиот?
archibald_dandy_esquire 29 декабря 2018 | 18:40
sedoff: " Идёт такой губер на паскудную "охоту", спящего мишку убивать, так ведь ещё на видео всё это снимает и в инет выкладывает. Ну не идиот? "
дальше будет интересней - например, полицаи войдут в дом, подложив пару патронов, и будут резать спящие семьи, снимать это и выкладывать в интернет, получая награды и повышения в званиях
бандитам разрешено всё
sisyin_gandonich 29 декабря 2018 | 18:42
archibald_dandy_esquire: Ты уже в списке, ждём команду сверху на отстрел тебя!
malanoff 29 декабря 2018 | 18:49
sisyin_gandonich: Сисян Гандонович , а Путин знает , что ты у него в друзьях?
malanoff 29 декабря 2018 | 18:42
sedoff: Не может стать фигурантом уголовного дела , а просто обязан стать им по чину.
sabotage_nik 29 декабря 2018 | 18:55
У этого мерзкого твареныша наверное есть томик своих законов !Тут закон России для него не закон.А онН не члЕн очень важной партии ?