Бабушкинский суд Москвы вновь приговорил Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак к 10 годам колонии строгого режима

Его обвиняли в хулиганстве и разбойных нападениях на продавцов спайсом.

Перед началом заключительного заседания Марцинкевич сказал, что его дело сфабриковано прокурорами, а сам он рассчитывает на освобождение и «волю Деда Мороза». Вместе с Тесаком на скамье подсудимых находились ещё пять человек. Все они слушали приговор в наручниках. Поддержать их пришли несколько десятков слушателей. Несмотря на то, что Мосгорсуд ранее отправил на пересмотр уже вынесенный в отношении фигурантов дела приговор (в частности, Марцинкевичу тогда дали 9 лет), судья его практически не изменила. Хотя Тесак настаивал на том, что как минимум по одному эпизоду нападений на торговцев спайсами у него есть алиби. Речь идёт о нападении 17 августа 2013 года. Марцинкевич говорил о том, что находился в Улан-Удэ с 11 по 19 августа. Однако судья решила, что это не доказывает его отсутствие в Москве на месте преступления. В результате Тесак получил 10 лет колонии строгого режима. Другие фигуранты дела, которых обвиняли в избиении потерпевших и разбое, получили от 2 лет 11 месяцев до 9,5 лет колонии. Ряд слушателей после приговора закричали «Позор российскому суду».

Всего в деле Тесака восемь потерпевших, один из них после избиения скончался.