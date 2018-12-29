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18:01, 29 декабря 2018

Бабушкинский суд Москвы вновь приговорил Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак к 10 годам колонии строгого режима

Его обвиняли в хулиганстве и разбойных нападениях на продавцов спайсом.

Перед началом заключительного заседания Марцинкевич сказал, что его дело сфабриковано прокурорами, а сам он рассчитывает на освобождение и «волю Деда Мороза». Вместе с Тесаком на скамье подсудимых находились ещё пять человек. Все они слушали приговор в наручниках. Поддержать их пришли несколько десятков слушателей. Несмотря на то, что Мосгорсуд ранее отправил на пересмотр уже вынесенный в отношении фигурантов дела приговор (в частности, Марцинкевичу тогда дали 9 лет), судья его практически не изменила. Хотя Тесак настаивал на том, что как минимум по одному эпизоду нападений на торговцев спайсами у него есть алиби. Речь идёт о нападении 17 августа 2013 года. Марцинкевич говорил о том, что находился в Улан-Удэ с 11 по 19 августа. Однако судья решила, что это не доказывает его отсутствие в Москве на месте преступления. В результате Тесак получил 10 лет колонии строгого режима. Другие фигуранты дела, которых обвиняли в избиении потерпевших и разбое, получили от 2 лет 11 месяцев до 9,5 лет колонии. Ряд слушателей после приговора закричали «Позор российскому суду».

Всего в деле Тесака восемь потерпевших, один из них после избиения скончался.

Комментарии

5

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juruyivanovich 29 декабря 2018 | 18:18

Вот подходящее дело для Льва Пономарёва. Можно покричать про крававыйрыжым, про гыбню и про здесьмывласть.

a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 18:25

Право на насилие есть и должно быть только у государства.
Иначе это будет то, что происходит на территории бывшей украины, когда избивают людей на улицах по абсолютно разным поводам, руководствуясь своим видением целесообразности.
А нацистов я НЕНАВИЖУ в принципе и они должны сидеть

kuchumka 29 декабря 2018 | 18:35

a_buvgrobu: а я считаю что ты должен сидеть потому что я тебя НЕНАВИЖУ в принципе и вообще не мешало бы тебе свалить на свою историческую родину в солнечный чу....н и там решать кому сидеть, а кому нет.

barukh_buzauskas 29 декабря 2018 | 19:00

a_buvgrobu: они и сидят...

в масков улус кремле

и в доме правительства на масков улус речке

в мо фсб гру... ... ...

tetriz 29 декабря 2018 | 18:58

У параши теперь будет лозунги нацистские шептать.
Чтоб армяне не услышали...

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