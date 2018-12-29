Россия запретила импорт ряда товаров с Украины

Под эмбарго в основном попали продукты, стройматериалы, а также двигатели и другая промышленная продукция.

Хлеб и пшеница, подсолнечное масло, кондитерские изделия, соки, пиво, вино и крепкий алкоголь, а также консервированные овощи и фрукты, обои и тракторы – вот далеко не полный список украинских товаров, которые своим указом запретил к ввозу Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. В своем твиттере премьер-министр написал, что решение о введении эмбарго было принято в ответ на украинские санкции. Аналогичный запрет на импорт молока, мяса, рыбы, овощей и фруктов действует уже три года.

По оценке Минэкономразвития, общий объем попавшей под санкции украинской продукции превышает 500 миллионов долларов. По данным на прошлый год запрещенные новым указом позиции составляли примерно десятую часть от всего украинского импорта в Россию. Как отмечает «Интерфакс», сильнее всего новые ограничения ударят по производителям вина из Украины, поскольку около половины экспорта по этой позиции приходится на Россию.

Ранее на этой неделе Медведев также сообщил о расширении санкционного списка украинских граждан и юридических лиц – в него добавили больше 200 новых позиций.

Российские санкции против Украины мало повлияют на товарооборот между странами, но от них пострадают отдельные предприятия в обоих государствах. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Андрей Нечаев. «Я не помню точную цифру товарооборота с Украиной, но это точно несколько десятков миллиардов долларов. На фоне этих объемов взаимной торговли суммы сделок по товарам, которые попадают под санкции, не критические. Несмотря на войну и сложную внешнеполитическую ситуацию, товарооборот наоборот увеличивается», — сказал он. А.Нечаев заметил, что от санкций, прежде всего, пострадают отдельные российские компании, которые с советского времени получают продукцию определенного вида только из Украины, а также украинские предприятия, поставляющие эти изделия только в Россию. Он добавил, что такие предприятия могут столкнуться с серьезными потерями из-за санкций вплоть до остановки производства.

Таким образом Кремль пытается давить на украинский бизнес перед готовящимися выборами, — поделился с «Эхом» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Россия уходит от чисто политического влияния на украинские выборы и пытается воздействовать экономическими методами, — добавил Вадим Карасев.

Напомним, в России уже действует запрет на поставки ряда продовольственных товаров с Украины, включая мясо, мясные продукты , овощи и фрукты. В рамках продовольственного эмбарго поставки были запрещены с 1 января 2016 года.