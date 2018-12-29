Россия запретила импорт ряда товаров с Украины
Под эмбарго в основном попали продукты, стройматериалы, а также двигатели и другая промышленная продукция.
Хлеб и пшеница, подсолнечное масло, кондитерские изделия, соки, пиво, вино и крепкий алкоголь, а также консервированные овощи и фрукты, обои и тракторы – вот далеко не полный список украинских товаров, которые своим указом запретил к ввозу Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. В своем твиттере премьер-министр написал, что решение о введении эмбарго было принято в ответ на украинские санкции. Аналогичный запрет на импорт молока, мяса, рыбы, овощей и фруктов действует уже три года.
По оценке Минэкономразвития, общий объем попавшей под санкции украинской продукции превышает 500 миллионов долларов. По данным на прошлый год запрещенные новым указом позиции составляли примерно десятую часть от всего украинского импорта в Россию. Как отмечает «Интерфакс», сильнее всего новые ограничения ударят по производителям вина из Украины, поскольку около половины экспорта по этой позиции приходится на Россию.
Ранее на этой неделе Медведев также сообщил о расширении санкционного списка украинских граждан и юридических лиц – в него добавили больше 200 новых позиций.
Российские санкции против Украины мало повлияют на товарооборот между странами, но от них пострадают отдельные предприятия в обоих государствах. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Андрей Нечаев. «Я не помню точную цифру товарооборота с Украиной, но это точно несколько десятков миллиардов долларов. На фоне этих объемов взаимной торговли суммы сделок по товарам, которые попадают под санкции, не критические. Несмотря на войну и сложную внешнеполитическую ситуацию, товарооборот наоборот увеличивается», — сказал он. А.Нечаев заметил, что от санкций, прежде всего, пострадают отдельные российские компании, которые с советского времени получают продукцию определенного вида только из Украины, а также украинские предприятия, поставляющие эти изделия только в Россию. Он добавил, что такие предприятия могут столкнуться с серьезными потерями из-за санкций вплоть до остановки производства.
Таким образом Кремль пытается давить на украинский бизнес перед готовящимися выборами, — поделился с «Эхом» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Россия уходит от чисто политического влияния на украинские выборы и пытается воздействовать экономическими методами, — добавил Вадим Карасев.
Напомним, в России уже действует запрет на поставки ряда продовольственных товаров с Украины, включая мясо, мясные продукты , овощи и фрукты. В рамках продовольственного эмбарго поставки были запрещены с 1 января 2016 года.
Комментарии27
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kuchumka 29 декабря 2018 | 18:05
Ну и правильно, пусть в цэ европу свое барахло продают.
danko1 29 декабря 2018 | 18:09
kuchumka: В ответ на персональные санкции против нашего ворья, правительство ввело санкции против россиян, чтобы они злее были и не только воры страдали.
ykpadupa 29 декабря 2018 | 18:10
danko1: Скакуасы , вы че !? Где вы , бесстрашные сыны майдана и бандеры !? Просрали военное положение , нет наступления на ДНР и ЛНР . СУКИ , дайте только повод и Россия сметет вас тварей , где проходы под Крымским мостом?
pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 18:19
ykpadupa: ты пидорас?
danko_wudra 29 декабря 2018 | 18:19
danko1: старуха воровка где ты теперь хорчеваться будешь? Не превращай сайт в помойку. Это известно всему Миру! Против. В ответ. Ввело. Злее.
danko_wudra 29 декабря 2018 | 18:22
ykpadupa: хохломрасы теперь в Германию будут оболонь продавать. И бабка данко1 туда ездить из маями.
merelymy 29 декабря 2018 | 18:43
У любви нет пределов.
Точнее перделов.
Смотрите ящик перделов на шоу-гандонов.
Это возбуждает, особенно ведро с дерьмом.
ura_123 29 декабря 2018 | 18:23
pyco__mypucmo: Это риторический вопрос))))
tiridas 29 декабря 2018 | 18:50
ura_123: Если встретил коммент с упоминанием гениталий, испражнений, перверсий, то можешь быть уверен, что автор - свидомит.
:-D
nikolashin2017 29 декабря 2018 | 18:24
pyco__mypucmo: пидорас ля гондурас...
byaka50 29 декабря 2018 | 18:31
ykpadupa: Спасибо, но все уже давно поняли что есть глупость и где она живет.
kir_pich_101 29 декабря 2018 | 18:06
Ну вот, теперь нам будет опять лучше от санкций.
Теперь к Украине...
Все лучше и лучше...
ura_123 29 декабря 2018 | 18:26
kir_pich_101: Гораздо более лучше!
”Дела в колхозе шли плохо. То есть не совсем чтобы плохо, можно даже сказать хорошо. Но год от года все хуже и хуже" ))))
a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 18:21
И в Париже, и в Берлине скачут и поют:
Все товары с украины им теперь дадут..
tv_victim 29 декабря 2018 | 18:22
Лучше бы запретили безвизовый въезд оттуда! По словам их фюрера внутренних дел, 4500000 укробатраков шарахаются по России! Вот нужны они здесь?
captainobvious 29 декабря 2018 | 18:24
не прошло и пяти лет... интересно, кто в верхах все эти годы лоббировал интересы украинских товаропроизводителей в Москве?
vla7815 29 декабря 2018 | 18:26
Теперь будем еще больше жрать импортозамещенное дерьмо медвопутинского российского пошиба.
esol 29 декабря 2018 | 18:27
Конфет Рошен нет в списке
совпадение? - не думаю!
dyymm 29 декабря 2018 | 18:27
Солнцеликий проснулся после 4х лет конфликта и решил сделать что-то окромя громогласных "жестких ответов" и угроз пальцем. Поздравляю, лучше поздно, чем никогда...
byaka50 29 декабря 2018 | 18:27
Бей своих, чтобы чужие боялись.
captainobvious 29 декабря 2018 | 18:40
byaka50: своих там нет, все свои уже здесь
askol2016 29 декабря 2018 | 18:28
Зачем населению жрачка?
alesha_2 29 декабря 2018 | 18:31
Поезда Москва-Берлин в 1942 году не было.
juruyivanovich 29 декабря 2018 | 18:42
Прикольно! Хунта Киевская утверждает, что с ней воюет Россия, но при этом с Россией весьма существенный товарооборот, который даже такие санкции не в состоянии существенно уменьшить.
Ну и врунишки эти Киевские хунтята!
delovoy_podolsk 29 декабря 2018 | 18:42
Если в Россию выгодно поставлять что-то значит этого "что-то" в самой России производят недостаточно или не должного качества, а так же есть плохо организованный рынок сбыта. Никакими санкциями ситуацию не изменить, ни на кого не подействовать. Необходимо сделать так, чтобы свои научились делать лучше, много, выгодно для себя - вот какие надо действия предпринимать, а не запрещать и санкционировать. Одним словом - чекисты, могут только запрещать, принуждать, угрожать...
liquidsky__ 29 декабря 2018 | 18:45
Запретить весь товарооборот, ввести визы, выкинуть всех укрогастеров, ввести бессрочный карантин всем приезжим, оставить минимальную прокачку газа до окончания СП2, а там- асталависта, бэйби.
justlooking 29 декабря 2018 | 18:54
Это прекрасно, это как с сырами было. Запретили их поставку в Россию, научились делать отличные сыры и поставлять в ЕС.
Нужно учиться делать конкурентоспособные товары, а не дерьмо, которое никто, кроме РФ, не берет.