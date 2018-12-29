Z Архив новостей новости
5 27 6 2667
Эксклюзив Эха 18:00, 29 декабря 2018

Россия запретила импорт ряда товаров с Украины

Под эмбарго в основном попали продукты, стройматериалы, а также двигатели и другая промышленная продукция.

Хлеб и пшеница, подсолнечное масло, кондитерские изделия, соки, пиво, вино и крепкий алкоголь, а также консервированные овощи и фрукты, обои и тракторы – вот далеко не полный список украинских товаров, которые своим указом запретил к ввозу Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. В своем твиттере премьер-министр написал, что решение о введении эмбарго было принято в ответ на украинские санкции. Аналогичный запрет на импорт молока, мяса, рыбы, овощей и фруктов действует уже три года.
По оценке Минэкономразвития, общий объем попавшей под санкции украинской продукции превышает 500 миллионов долларов. По данным на прошлый год запрещенные новым указом позиции составляли примерно десятую часть от всего украинского импорта в Россию. Как отмечает «Интерфакс», сильнее всего новые ограничения ударят по производителям вина из Украины, поскольку около половины экспорта по этой позиции приходится на Россию.

Ранее на этой неделе Медведев также сообщил о расширении санкционного списка украинских граждан и юридических лиц – в него добавили больше 200 новых позиций.

Российские санкции против Украины мало повлияют на товарооборот между странами, но от них пострадают отдельные предприятия в обоих государствах. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Андрей Нечаев. «Я не помню точную цифру товарооборота с Украиной, но это точно несколько десятков миллиардов долларов. На фоне этих объемов взаимной торговли суммы сделок по товарам, которые попадают под санкции, не критические. Несмотря на войну и сложную внешнеполитическую ситуацию, товарооборот наоборот увеличивается», — сказал он. А.Нечаев заметил, что от санкций, прежде всего, пострадают отдельные российские компании, которые с советского времени получают продукцию определенного вида только из Украины, а также украинские предприятия, поставляющие эти изделия только в Россию. Он добавил, что такие предприятия могут столкнуться с серьезными потерями из-за санкций вплоть до остановки производства.

Таким образом Кремль пытается давить на украинский бизнес перед готовящимися выборами, — поделился с «Эхом» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Россия уходит от чисто политического влияния на украинские выборы и пытается воздействовать экономическими методами, — добавил Вадим Карасев.

Напомним, в России уже действует запрет на поставки ряда продовольственных товаров с Украины, включая мясо, мясные продукты , овощи и фрукты. В рамках продовольственного эмбарго поставки были запрещены с 1 января 2016 года.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kuchumka 29 декабря 2018 | 18:05

Ну и правильно, пусть в цэ европу свое барахло продают.

danko1 29 декабря 2018 | 18:09

kuchumka: В ответ на персональные санкции против нашего ворья, правительство ввело санкции против россиян, чтобы они злее были и не только воры страдали.

ykpadupa 29 декабря 2018 | 18:10

danko1: Скакуасы , вы че !? Где вы , бесстрашные сыны майдана и бандеры !? Просрали военное положение , нет наступления на ДНР и ЛНР . СУКИ , дайте только повод и Россия сметет вас тварей , где проходы под Крымским мостом?

pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 18:19

ykpadupa: ты пидорас?

danko_wudra 29 декабря 2018 | 18:19

danko1: старуха воровка где ты теперь хорчеваться будешь? Не превращай сайт в помойку. Это известно всему Миру! Против. В ответ. Ввело. Злее.

danko_wudra 29 декабря 2018 | 18:22

ykpadupa: хохломрасы теперь в Германию будут оболонь продавать. И бабка данко1 туда ездить из маями.

merelymy 29 декабря 2018 | 18:43

У любви нет пределов.
Точнее перделов.
Смотрите ящик перделов на шоу-гандонов.
Это возбуждает, особенно ведро с дерьмом.

ura_123 29 декабря 2018 | 18:23

pyco__mypucmo: Это риторический вопрос))))

tiridas 29 декабря 2018 | 18:50

ura_123: Если встретил коммент с упоминанием гениталий, испражнений, перверсий, то можешь быть уверен, что автор - свидомит.
:-D

nikolashin2017 29 декабря 2018 | 18:24

pyco__mypucmo: пидорас ля гондурас...

byaka50 29 декабря 2018 | 18:31

ykpadupa: Спасибо, но все уже давно поняли что есть глупость и где она живет.

kir_pich_101 29 декабря 2018 | 18:06

Ну вот, теперь нам будет опять лучше от санкций.
Теперь к Украине...
Все лучше и лучше...

ura_123 29 декабря 2018 | 18:26

kir_pich_101: Гораздо более лучше!
”Дела в колхозе шли плохо. То есть не совсем чтобы плохо, можно даже сказать хорошо. Но год от года все хуже и хуже" ))))

a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 18:21

И в Париже, и в Берлине скачут и поют:
Все товары с украины им теперь дадут..

tv_victim 29 декабря 2018 | 18:22

Лучше бы запретили безвизовый въезд оттуда! По словам их фюрера внутренних дел, 4500000 укробатраков шарахаются по России! Вот нужны они здесь?

captainobvious 29 декабря 2018 | 18:24

не прошло и пяти лет... интересно, кто в верхах все эти годы лоббировал интересы украинских товаропроизводителей в Москве?

vla7815 29 декабря 2018 | 18:26

Теперь будем еще больше жрать импортозамещенное дерьмо медвопутинского российского пошиба.

esol 29 декабря 2018 | 18:27



Конфет Рошен нет в списке
совпадение? - не думаю!


dyymm 29 декабря 2018 | 18:27

Солнцеликий проснулся после 4х лет конфликта и решил сделать что-то окромя громогласных "жестких ответов" и угроз пальцем. Поздравляю, лучше поздно, чем никогда...

byaka50 29 декабря 2018 | 18:27

Бей своих, чтобы чужие боялись.

(комментарий скрыт)

captainobvious 29 декабря 2018 | 18:40

byaka50: своих там нет, все свои уже здесь

askol2016 29 декабря 2018 | 18:28

Зачем населению жрачка?

alesha_2 29 декабря 2018 | 18:31

Поезда Москва-Берлин в 1942 году не было.

(комментарий скрыт)

juruyivanovich 29 декабря 2018 | 18:42

Прикольно! Хунта Киевская утверждает, что с ней воюет Россия, но при этом с Россией весьма существенный товарооборот, который даже такие санкции не в состоянии существенно уменьшить.

Ну и врунишки эти Киевские хунтята!

delovoy_podolsk 29 декабря 2018 | 18:42

Если в Россию выгодно поставлять что-то значит этого "что-то" в самой России производят недостаточно или не должного качества, а так же есть плохо организованный рынок сбыта. Никакими санкциями ситуацию не изменить, ни на кого не подействовать. Необходимо сделать так, чтобы свои научились делать лучше, много, выгодно для себя - вот какие надо действия предпринимать, а не запрещать и санкционировать. Одним словом - чекисты, могут только запрещать, принуждать, угрожать...

liquidsky__ 29 декабря 2018 | 18:45

Запретить весь товарооборот, ввести визы, выкинуть всех укрогастеров, ввести бессрочный карантин всем приезжим, оставить минимальную прокачку газа до окончания СП2, а там- асталависта, бэйби.

justlooking 29 декабря 2018 | 18:54

Это прекрасно, это как с сырами было. Запретили их поставку в Россию, научились делать отличные сыры и поставлять в ЕС.
Нужно учиться делать конкурентоспособные товары, а не дерьмо, которое никто, кроме РФ, не берет.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 114 6 6470 14:07
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Новости

Россия запретила ввозить с Украины газовые турбины, пшеницу, конфеты, овощи, фрукты и пиво Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев…

5 84 6 5525
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 364 6 25686 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 247 6 20129 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 190 6 15580 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 278 6 24022 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 114 6 10892 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 85 6 9195 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 87 6 9549 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 175 6 20805 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 220 6 26577 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 96 6 11668 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 107 6 13538 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 112 6 14346 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 53 6 6834 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 126 6 16919 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события

Популярное за неделю

Новости

В Госдуме предостерегли Меркель и Макрона от высказываний, которые могут стать предметом внимания правоохранителей Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение об судьбе украинских моряков должен принять российский суд…

5 44 6 8020
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 211 6 140559 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Показуха года — это:
5 40 6 9626 26.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 379 6 475009 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 153 6 190812 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7514609
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3833276

Сегодня в эфире