ВАДА оставило без изменений сроки выполнения условий восстановления РУСАДА в правах

Как сообщил ТАСС гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, это следует из последнего письма ВАДА в министерство спорта.

Напомню, согласно выдвинутым условиям, для возвращения РУСАДА статуса соответствия, пробы российских спортсменов с 2011 по 2015 годы должны быть представлены ВАДА до 31 декабря.