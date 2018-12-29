ВАДА оставило без изменений сроки выполнения условий восстановления РУСАДА в правах
Как сообщил ТАСС гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, это следует из последнего письма ВАДА в министерство спорта.
Напомню, согласно выдвинутым условиям, для возвращения РУСАДА статуса соответствия, пробы российских спортсменов с 2011 по 2015 годы должны быть представлены ВАДА до 31 декабря.
Комментарии12
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sokol40 29 декабря 2018 | 17:53
Великой Расее никто не указ. Не восстановят РУСАДА в правах - опять будем рвать рубаху на груди...
malanoff 29 декабря 2018 | 18:01
sokol40: Во всех пробах присутствует или моча Мутко или Губерниева , как разносчика. Ничего другого на ум не приходит. Иначе давно бы пробы представили.
victor_xy 29 декабря 2018 | 18:17
А пошла бы эта вада накуй... - тем более, что весь этот спорт "высоких достижений" кроме вреда здоровью ничего хорошего людям не несёт - надо развивать оздоровительный массовый спорт, да...
stopkran1969 29 декабря 2018 | 18:35
victor_xy: кидок, отжим, соскок? Это тренер всея усяруси давно практикует
seryj_wolk 29 декабря 2018 | 17:55
Как рфия ни старается, но править миром ей ни в какой области от экономики до спорта не удается. Ее везде и всюду с завидной регулярностью посылают сами знаете куда. И делать хорошую мину при плохой игре ей также не удается. Следующую Олимпиаду великоватным и священноватным придется также пропустить. Да и не до Олимпиады им тогда будет.
splin2 29 декабря 2018 | 18:20
seryj_wolk: Вопрос Путину в начале 2019 года : "Что случилось со спортом?"
Ответ: "Он утонул"
hrzn877 29 декабря 2018 | 18:01
Совершенно необъяснимая тупость и глупость российской стороны требовать от Вада российскую сертификацию их оборудования - это как если у вас магазин или ресторан, к вам пришла санинспекция, а вы требуете от них документы, что их лабораторное оборудование сертифицировано вашим магазином. Тупее некуда. Конечно, ваша лавочка будет прикрыта без всяких разговоров. Позорище.
kitaiss 29 декабря 2018 | 18:11
блин, не могли привлечь волонтёров, чтобы заполировать царапины на пробирках...правда волонтёров пришлось бы выводить в расход после всех работ...
leonidkluev 29 декабря 2018 | 18:12
Видимо нельзя представить, если представить все наружу вылезет и все равно отстранят от мирового спорта, а так что украли, потеряли и вообще это американцы все устроили.
kuchumka 29 декабря 2018 | 18:12
По ходу все пробы не соответствуют поэтому ничего не передают и не передадут, короче полный капец ибо светит дисквалификация всего спорта на мировом уровне,
stopkran1969 29 декабря 2018 | 18:38
kuchumka: срочно состаривают новые пробы, аж мочи нет (ударение произвольное)
chubuk 29 декабря 2018 | 18:21
После всего, что было вылито на Родченкова. ничего представить невозможно. Ведь в противном случае не Родченков будет мошенником и подлецом, а Путин со товарищи. Так что гори все огнем: все шипулины. логиновы, и прочие крушельницкие идите в ж...