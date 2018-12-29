Вопрос возвращения в школу восьмиклассника, который пронес на урок топор и ножи, будет решаться после каникул
Вопрос возвращения в школу волгоградского восьмиклассника, который пронес на урок топор и ножи, будет решаться после новогодних каникул. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации Волгоградской области. 13 ноября подросток пришел в класс с топором, ножами и ёмкостью с горючей жидкостью. Когда эти предметы у него отобрали, школьник выпил неизвестное вещество и был госпитализирован с отравлением. Сейчас школьник дома, на индивидуальном обучении. Ранее сообщалось, что мотивом поступка подростка стала ссора со сверстниками. Директор школы уволен.
Комментарии2
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politroller 29 декабря 2018 | 17:52
Те, кто тянет ладонь к перу, Не зовите Русь к топору. ))
gordy 29 декабря 2018 | 18:10
"Директор школы уволен."
За что?