Вопрос возвращения в школу восьмиклассника, который пронес на урок топор и ножи, будет решаться после каникул

Вопрос возвращения в школу волгоградского восьмиклассника, который пронес на урок топор и ножи, будет решаться после новогодних каникул. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации Волгоградской области. 13 ноября подросток пришел в класс с топором, ножами и ёмкостью с горючей жидкостью. Когда эти предметы у него отобрали, школьник выпил неизвестное вещество и был госпитализирован с отравлением. Сейчас школьник дома, на индивидуальном обучении. Ранее сообщалось, что мотивом поступка подростка стала ссора со сверстниками. Директор школы уволен.