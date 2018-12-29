На федеральной трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», где в серьезном ДТП погибли шесть человек, запущено реверсивное движение, но только для легкового транспорта. Об этом ТАСС сообщили в компании «Уралуправтодор». По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу одного из грузовиков. Столкнулись автобус с нефтяниками-вахтовиками, два бензовоза и легковая машина. К этому часу подтверждена гибель шести человек, 18 пострадали.