На федеральной трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», где в ДТП погибли шесть человек, запущено реверсивное движение
На федеральной трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», где в серьезном ДТП погибли шесть человек, запущено реверсивное движение, но только для легкового транспорта. Об этом ТАСС сообщили в компании «Уралуправтодор». По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу одного из грузовиков. Столкнулись автобус с нефтяниками-вахтовиками, два бензовоза и легковая машина. К этому часу подтверждена гибель шести человек, 18 пострадали.
Комментарии3
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zemljanka 29 декабря 2018 | 17:57
Соболезнования родным.
gordy 29 декабря 2018 | 18:23
"... только для легкового транспорта."
Дальнобои будут стоять до полного замерзания?
alesha_2 29 декабря 2018 | 18:33
Русская языка реверсивная журналисика не знакома