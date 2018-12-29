Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии лидера движения «Рескрут» Максима Марцинкевича
Он признан виновным в нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Первый приговор по этому делу был вынесен еще в июне 2017 года, но был отменен, и дело было направлено на новое рассмотрение. Четверо сообщников Марцинкевича получили сроки от 2 лет 11 месяцев до девяти лет колонии общего режима. Один подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда в связи с отбытием наказания.
Комментарии20
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kuchumka 29 декабря 2018 | 17:39
Держись Тесак! Удачи тебе!
sergej17 29 декабря 2018 | 17:53
kuchumka: kuchumka: Тебя, сука, к нему! Гнида вшивая!
oldpartizan 29 декабря 2018 | 17:57
меченые мочой в российских тюрьмах в почёте?
osj99 29 декабря 2018 | 18:19
oldpartizan: стоп-хам будут следующими. И почему-то не жалко ни капельки. Прореживание буйных идиотов полезно для общества
kuchumka 29 декабря 2018 | 18:28
osj99: ты что таджик-торговец героином паркующий свое авто третьим рядом и мешающий проезду граждан раз ненавидишь и того и этих?
kuchumka 29 декабря 2018 | 18:00
sergej17: Мойша или Ровшан?
tv_victim 29 декабря 2018 | 17:43
Вот это - правильно!
sarbus 29 декабря 2018 | 17:46
Чувачок собственные комплексы прячет за благими предлогами.
tetriz 29 декабря 2018 | 17:52
"Нацизм теперь - не моя тема" Марцинкевич.
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Правильно. Твоя тема теперь - миньеты у параши, мразь нацистская!
ensebeo 29 декабря 2018 | 17:54
tetriz: откуда у тебя такой опыт по миньетам у параши, шнырек?
j_partizan 29 декабря 2018 | 17:58
Марцинкевич - точно не друг Путина.
supostat 29 декабря 2018 | 18:04
Редкий случай, когда в РФ реальная мразь получила по заслугам. Буду считать это ошибкой системы.
kuchumka 29 декабря 2018 | 18:08
supostat: а чего он сделал такого что стал мразью? Боролся с понаехавшими азиатами которые торгуют героином в то время как такие как ты боятся слово против них сказать?
supostat 29 декабря 2018 | 18:21
kuchumka: Это не борец за справедливость. Это отморозок, безжалостный садист, который нашёл оправдание своим стремлениям к насилию через якобы борьбу с чужими пороками. Я достаточно изучил эту личность, чтобы говорить об этом уверенно. Такие люди должны быть изолированы от общества пожизненно.
kuchumka 29 декабря 2018 | 18:25
supostat: если бы хотя бы половина населения нашей страны имели такую гражданскую позицию и убеждения как у него то в стране был бы полный порядок и нулевая преступность. По поводу отморозка и безжалостного садиста, то с ними по другому нельзя ибо те понимают только силу!
supostat 29 декабря 2018 | 18:35
kuchumka: Если вы ещё юноша, то осторожней с такими мыслями - от таких мыслей до тюрьмы - рукой подать, в юном возрасте.
kuchumka 29 декабря 2018 | 18:38
supostat: деточка, мне лет столько что ты даже не представляешь и мои убеждения уже ничем не изменишь и я столько повидал что никакой тюрьмой ты меня не напугаешь, плевать я на все это хотел.
supostat 29 декабря 2018 | 18:56
kuchumka: Извините, что я ваш скудный интеллект списал на юность. Ошибся. Бывает.
kuchumka 29 декабря 2018 | 19:00
supostat: вот видишь это и есть твой уровень, ляпнул и в кусты, а по теме сказать нечего ибо все твои якобы аргументы будут противоречить любому здравому смыслу и ты сам это прекрасно понимаешь, поэтому и съехал.
ansata 29 декабря 2018 | 18:12
Когда вслед за ним отправятся кросс-дрессеры от "казачества" нападавшие на людей на Пушкинской площади под видом соблюдения общественного порядка?