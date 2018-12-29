Очередная стычка полиции с «желтыми жилетами» произошла сегодня в Париже

Как сообщает ТАСС, несколько сотен манифестантов собрались возле здания французского телеканала ВFМ. Для разгона протестующих правоохранительные органы применили слезоточивый газ. По свидетельству Франс пресс, участники акции скандировали: BFМ – фейкньюс" и «Макрона в отставку».

Сегодняшняя акция «желтых жилетов» стала седьмой по счету с начала протестов против повышения цен на топливо и за отставку нынешнего руководства страны.