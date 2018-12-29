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17:00, 29 декабря 2018

Очередная стычка полиции с «желтыми жилетами» произошла сегодня в Париже

Как сообщает ТАСС, несколько сотен манифестантов собрались возле здания французского телеканала ВFМ. Для разгона протестующих правоохранительные органы применили слезоточивый газ. По свидетельству Франс пресс, участники акции скандировали: BFМ – фейкньюс" и «Макрона в отставку».

Сегодняшняя акция «желтых жилетов» стала седьмой по счету с начала протестов против повышения цен на топливо и за отставку нынешнего руководства страны.

Комментарии

2

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koshkaedu 29 декабря 2018 | 17:20

Вы хотите как в Париже? Жёлтыми жилетами в нос Останкино и "Путина в отставку"? А
комбинацию их трёх пальцев не хотите?

ykpadupa 29 декабря 2018 | 17:24

Припев:
Желтые жилеты - вестники майдана,
Цвета запоздалой утренней звезды, утренней звезды.

Ты уедешь скоро, опустеет шумный город,
После нашей ссоры может прав ты, я не спорю.
В том что разбились мечты, не виноваты хохлы.
Желтые жилеты, о-о-о, желтые жилеты.

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