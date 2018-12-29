Очередная стычка полиции с «желтыми жилетами» произошла сегодня в Париже
Как сообщает ТАСС, несколько сотен манифестантов собрались возле здания французского телеканала ВFМ. Для разгона протестующих правоохранительные органы применили слезоточивый газ. По свидетельству Франс пресс, участники акции скандировали: BFМ – фейкньюс" и «Макрона в отставку».
Сегодняшняя акция «желтых жилетов» стала седьмой по счету с начала протестов против повышения цен на топливо и за отставку нынешнего руководства страны.
Комментарии2
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koshkaedu 29 декабря 2018 | 17:20
Вы хотите как в Париже? Жёлтыми жилетами в нос Останкино и "Путина в отставку"? А
комбинацию их трёх пальцев не хотите?
ykpadupa 29 декабря 2018 | 17:24
Припев:
Желтые жилеты - вестники майдана,
Цвета запоздалой утренней звезды, утренней звезды.
Ты уедешь скоро, опустеет шумный город,
После нашей ссоры может прав ты, я не спорю.
В том что разбились мечты, не виноваты хохлы.
Желтые жилеты, о-о-о, желтые жилеты.