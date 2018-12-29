Белорусский сквер в Москве вырубили, несмотря на петицию, которую подписали более 26 тысяч москвичей
Департамент природопользования не выдавал порубочных билетов на проведение этих работ. Об этом «Эху Москвы» сообщил местный житель Денис Рылов.
Местные жители отмечают, что деревья убрали, чтобы застроить территорию новыми павильонами и торговыми галереями.
Комментарии3
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pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 17:13
и ведь, что интересно: вошьдь Членоликий достался рашке весьма подходящий. Есть плешивый - есть рашка, нету плешивого - нету и рашки. Гармония, долго Природой подбираемая.
kottigr1 29 декабря 2018 | 17:22
pyco__mypucmo: Даже не удивлюсь если теперь там периодически "красного петуха" будут подпускать тем киоскам, которые вместо деревьев поставят..
plidurok Андрей Филимонов 29 декабря 2018 | 17:18
Вырубили от злости, потому что переговоры с Лукашенко не получаются.