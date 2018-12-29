Белорусский сквер в Москве вырубили, несмотря на петицию, которую подписали более 26 тысяч москвичей

Департамент природопользования не выдавал порубочных билетов на проведение этих работ. Об этом «Эху Москвы» сообщил местный житель Денис Рылов.

Местные жители отмечают, что деревья убрали, чтобы застроить территорию новыми павильонами и торговыми галереями.