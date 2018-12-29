По предварительным данным, убийство учредителя компании «Мастер-нефть» Шалвы Шаляхова было совершено на бытовой почве

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный по подозрению в убийстве – гражданский муж бывшей супруги Шаляхова. Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и будет решен вопрос с мерой пресечения. Тело 61-летнего предпринимателя с колото-резаными ранениями было обнаружено минувшей ночью в лифтовом холле одного из домов по ул. Гарибальди в Москве. Компания «Мастер-нефть», учредителем которой он являлся – основной подрядчик ЛукОйла.