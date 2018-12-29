Дело о незаконной охоте, фигурантом которого может стать губернатор Иркутской области, расследуют подразделения МВД
Уголовное дело о незаконной охоте на медведя, фигурантом которого может стать губернатор Иркутской области Сергей Левченко, расследуют подразделения МВД. Об этом сообщил сотрудник пресс-центра федерального министерства Андрей Сонин.
Наказание по этой статье предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
Комментарии2
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ansh 29 декабря 2018 | 17:09
«Неустановленные лица» - ладно, пусть пока так.
Но не более чем через месяц, хари должны быть установлены. Или следствие распускать. Вместе с МВД. И Вовой.
Ну, и конечно, в этот срок должны уложиться - сезон/не сезон, лицензия/ не лицензия…
tv_victim 29 декабря 2018 | 17:20
Торги, небось, в разгаре!