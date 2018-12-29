В результате крупного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли шесть человек

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом.

Авария произошла сегодня утром в Нефтеюганском районе ХМАО. Причины, по которым водитель МАЗа выехал на встречную полосу, пока остаются неясными. Сам он погиб вместе со своим пассажиром, кроме того, жертвами ДТП стали четыре человека в автобусе, перевозящем вахтовых рабочих «Роснефти». Кроме того, в аварию попали еще один бензовоз, «Газель» и легковая «Нива». Общее число пострадавших источник ТАСС в экстренных службах оценил в 14 человек. Возгорания не произошло, но из-за ДТП движение было перекрыто.

Как отмечает портал Ura.ru, авария произошла на участке федеральной трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск», уже получившей негласное название «дорога смерти» из-за частых инцидентов такого рода. Самое громкое ДТП произошло там два года назад: на трассе столкнулись два грузовика и автобус с детьми из Нефтеюганска. Тогда погибли 12 человек.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова взяла под личный контроль ситуацию вокруг очередного ДТП.