В результате крупного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли шесть человек
По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом.
Авария произошла сегодня утром в Нефтеюганском районе ХМАО. Причины, по которым водитель МАЗа выехал на встречную полосу, пока остаются неясными. Сам он погиб вместе со своим пассажиром, кроме того, жертвами ДТП стали четыре человека в автобусе, перевозящем вахтовых рабочих «Роснефти». Кроме того, в аварию попали еще один бензовоз, «Газель» и легковая «Нива». Общее число пострадавших источник ТАСС в экстренных службах оценил в 14 человек. Возгорания не произошло, но из-за ДТП движение было перекрыто.
Как отмечает портал Ura.ru, авария произошла на участке федеральной трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск», уже получившей негласное название «дорога смерти» из-за частых инцидентов такого рода. Самое громкое ДТП произошло там два года назад: на трассе столкнулись два грузовика и автобус с детьми из Нефтеюганска. Тогда погибли 12 человек.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова взяла под личный контроль ситуацию вокруг очередного ДТП.
Комментарии2
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evgeny_biolog 29 декабря 2018 | 17:24
Интересно, а зачем водитель грузовика выехал на встречную полосу?
pattrick1 29 декабря 2018 | 17:24
Сам он погиб вместе со своим пассажиром, кроме того, жертвами ДТП стали четыре человека в автобусе, перевозящем вахтовых рабочих «Роснефти»...
Вахтовый автобус - это "Урал" с будкой. Я работал в ХМАО, на компрессорной станции в посёлке Андра, один раз, года за три как я туда приехал, при температуре -52 градуса сломался вахтовый автобус, прямо посередине дороги, между станцией и посёлком. Люди разделились, половина пошли пешком в посёлок, а вторая часть осталась ждать спасателей, но все в итоге замёрзли, и те кто пошли пешком, и те кто жёг покрышки, бензин и сиденья автобуса.