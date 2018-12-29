Курс евро к рублю вырос в ходе торгов на Московской Бирже достигал сегодня 80-ти руб
В последний раз европейская валюта находилась на этой отметке 14 сентября этого года.
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В последний раз европейская валюта находилась на этой отметке 14 сентября этого года.
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Комментарии3
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tag188 29 декабря 2018 | 16:39
А что скажет по этому поводу знаменитый ̶а̶л̶к̶о̶г̶о̶л̶и̶к̶ аналитик Миша Леонтьев, давно пророчащий крах доллара?
nitinol 29 декабря 2018 | 16:49
То то у меня сегодня сайт http://www.profinance.ru/quote_show.php вместо ежесекундного показа хода торгов по нефти, доллар/рубль и евро/рубль застыл примерно на около часа сегодняшней ночи. И здесь власти желают оградить население от нежелательной информации...?
malanoff 29 декабря 2018 | 17:21
tag188: "знаменитый ̶а̶л̶к̶о̶г̶о̶л̶и̶к̶ аналитик Миша Леонтьев" не знает , что такое рубль. Это также как Яровая не знает о Законе Яровой. Нельзя понать непознаваемое.