Первая группа американских военных покинула Сирию после решения Трампа вывести войска из этой страны

Как сообщает Анатолийское агентство, 50 военных покинули склад с оружием и боеприпасами в провинции Хасека и направились на бронированных автомашинах в сторону Ирака. Ранее американские официальный лица говорили, что на вывод двух тысяч военных потребуется от 60-ти до ста дней.