Первая группа американских военных покинула Сирию после решения Трампа вывести войска из этой страны
Как сообщает Анатолийское агентство, 50 военных покинули склад с оружием и боеприпасами в провинции Хасека и направились на бронированных автомашинах в сторону Ирака. Ранее американские официальный лица говорили, что на вывод двух тысяч военных потребуется от 60-ти до ста дней.
Комментарии3
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trans 29 декабря 2018 | 16:41
А оружие кому достанется?
sergey1971 29 декабря 2018 | 17:07
Трамп кидает курдов. Сейчас они лягут под Асада. Один город ему они уже сдали. Связываться с турками им совершенно не хочется.
sasass 29 декабря 2018 | 17:09
У нас быстрее и проще - задень могут все вывести и обратно завести...