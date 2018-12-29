Импорт украинских товаров в Россию, на который введен новый запрет, оценивается в $510 млн
Это посчитали в Минэкономразвития. По данным министерства. общий импорт товаров с Украины в Россию в 2017 году составил почти $5 млрд. Сегодня распоряжение правительства России, с Украины запрещен ввоз ряда товаров, в том числе, пшеницы, пива, подсолнечного масла, вина, настоек, ликеров, кондитерской продукции, мебели, сельхозтехники и газовых турбин за исключением турбин гражданских самолетов.
Комментарии16
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sergey_volkov 29 декабря 2018 | 16:41
Подводя итоги по долговым обязательствам клиентов, относящимся к активам Центробанка, выяснилось, что из 2 триллионов рублей Центробанку половину придётся списывать как убытки, поскольку возврат их невозможен.
В 2018 году целый ряд российских банков (в том числе и работающий на МО ПАО "Промсвязьбанк") получил от ЦБ помощь, и главный банк РФ рассчитывал вернуть большую часть от вложенных средств. Однако, пациенты, как оказалось, скорее мертвы, чем живы и убытки Центробанка от такой помощи исчисляются триллионом рублей.
victoro 29 декабря 2018 | 16:42
Вот так подарок батьке Лукашенко от Путина.
Вся санкционка Украины попрет через Беларусь.
"Сделано в Белоруссии"
ykpadupa 29 декабря 2018 | 16:45
victoro: Вот по этому и душат усатого бульбаша ! Ща летит назад в Бялоруссию ,а язык болит от лизания ботинок Путина !)))))
kottigr1 29 декабря 2018 | 17:19
ykpadupa: Хоть кто-то с Путиным встречается.. После того как Трамп ему пинок под зад дал остальным с ним встречаться западло..
esol 29 декабря 2018 | 16:50
ввоз хохлядских проституток и гастарбайтеров запретить
kottigr1 29 декабря 2018 | 16:59
esol: Хотите этим совсем уничтожить остатки "свободолюбивых" жителей ДНР/ЛНР ?
esol 29 декабря 2018 | 17:01
kottigr1: я сказал хохлядских
днр и лнр цэ не усраина
fredoxxx 29 декабря 2018 | 17:06
esol: так твой фюрер заявлял что днрл украина
kottigr1 29 декабря 2018 | 17:11
esol: Ты думаешь, что фантазии умалишенных, по типу тебя, кому-то в этом мире интересны ?
pravdatut 29 декабря 2018 | 16:51
Это распоряжение сделано для патриётов портяночных. Предприятия РФ будут брать отдельные разрешения у Димы для заключеия контрактов.
mikr 29 декабря 2018 | 16:54
По идее Украина должна только обрадоваться такому событию поскольку любой разрыв связей с Россией для нее полагается считать счастьем. А самое большое счастье настоящий хохол испытывает перед собственной смертью, поскольку смерть гарантированно обеспечивает полную независимость от России.
fredoxxx 29 декабря 2018 | 17:08
mikr: ну да ну да .меньше боярышник пей
esol 29 декабря 2018 | 16:59
Нового контракта по газу не будет, пока не заплатят долги и не сделают предоплату
ze_danil 29 декабря 2018 | 17:17
esol: пришей карманы на колготки куда предоплату складывать будешь
i_c_e 29 декабря 2018 | 17:08
Для Украины это хорошо. Давно пора завязывать с экономической зависимостью от такого соседа — а уж когда руками Путина с Медведевым делается — для Порошенко просто подарок.
sasass 29 декабря 2018 | 17:16
Российское вертолетостроение и самолетостроение опять выветриться ...