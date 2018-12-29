Это посчитали в Минэкономразвития. По данным министерства. общий импорт товаров с Украины в Россию в 2017 году составил почти $5 млрд. Сегодня распоряжение правительства России, с Украины запрещен ввоз ряда товаров, в том числе, пшеницы, пива, подсолнечного масла, вина, настоек, ликеров, кондитерской продукции, мебели, сельхозтехники и газовых турбин за исключением турбин гражданских самолетов.