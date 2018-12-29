Губернатор Иркутской области Сергей Левченко может стать фигурантом дела о незаконной охоте
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, в январе 2017 года неустановленные лица убили медведя и других животных без разрешительных документов и в нарушение установленного периода охоты. На днях на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет об охоте Левченко на медведя, находящегося в спячке. Сам губернатор от комментариев отказывается и утверждает, что охота была законной.
Комментарии7
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nitinol 29 декабря 2018 | 16:40
А может и не стать, что вернее всего...
luger_max_otto 29 декабря 2018 | 16:54
Браконьеры, педофилы и прочие единороссы...
sergey1971 29 декабря 2018 | 17:05
luger_max_otto: этот губер коммунист.
krestianin_067rus Михаил Никитин 29 декабря 2018 | 16:55
Это не охотник, а патологический убийца!!
sergey1971 29 декабря 2018 | 17:03
Скорее всего станет. Такие сюжеты по ТВ просто так не показывают.
sasass 29 декабря 2018 | 17:13
Пора окончательно надо запретить на диких животных охоту - они и так скоро вымрут от человеческой деятельности...
oneoretwo 29 декабря 2018 | 17:15
...да - не охотник, а *удак, дерьмо - одним словом... .