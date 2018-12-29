Следователи установили и задержали подозреваемого в убийстве учредителя компании «Мастер-нефть» Шалвы Шаляхов

Его фирма является основным подрядчиком «Лукойла». Как сообщила официальный представитель столичного управления СК Юлия Иванова, с задержанным проводятся следственные действия. В ближайшее Время будет предъявлено обвинение и решен вопрос о мере пресечения. Тело 61-летнего предпринимателя с колото-резаными ранениями было найдено ночью в лифтовом холле жилого дома по улице Гарибальди в Москве.