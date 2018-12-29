Шесть человек погибли, около 15 пострадали в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе
Там столкнулись автобус, два бензовоза и один легковой автомобиль. Как передает ТАСС, авария произошло на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Трасса сейчас перекрыта.
Комментарии4
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pravdatut 29 декабря 2018 | 16:48
Часто такие аварии происходят. Власти давно пора поставить разделительное ограждение.
stanislav1975 29 декабря 2018 | 16:49
pravdatut: Для этого надо по одному ряду дороге добавить с каждой стороны. А денег нет. Но вы держитесь.
kitaiss 29 декабря 2018 | 17:04
это россия, детка...
hodak47 29 декабря 2018 | 17:17
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