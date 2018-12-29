Рубль ускорил падение к доллару и евро в последний торговый день года
Европейская валюта в ходе торгов на Московской бирже достигла 80 рублей впервые с середины сентября. Курс доллара к середине дня вырос на 18 копеек, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.
Комментарии7
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kottigr1 29 декабря 2018 | 16:10
Рубль снова показывает уверенный и стабильный отрицательный рост.. Ещё немного и российская экономика рухнет под той лавиной рублей, которые начнут давать за зеленые фантики..
Всё благодаря гению российской экономики и бессменному лидеру всех униженных и оскорбленных..!
Слава ему - Слава !
seryj_wolk 29 декабря 2018 | 16:12
Деревянный в погоне за венесуэльским братом Педро!
ura_123 29 декабря 2018 | 16:19
seryj_wolk: Там у них в Венесуэле каждый второй если не Педро так уж наверняка Гомес! ))))
nepobedimoe 29 декабря 2018 | 16:13
Ну и хорошо же!
Раньше бюджет сколько получал с каждого доллара?
А теперь целых 70 полновесных рублей с каждого огрызка туалетной бумажки. А доллар все равно скоро рухнет. Уже 100 лет как скоро рухнет.
ura_123 29 декабря 2018 | 16:17
Опять правоскрепные мордой в грязь упали))))
Эх,инновации-инновации... Как была бензоколонкой там и осталась.
basel812 29 декабря 2018 | 16:19
Это не может испортить настроение россиянам, они подаренной ракете, радуются.
tag188 29 декабря 2018 | 16:22
Доллар и евро поздравляют россиян с наступающим новым годом!