Минспорт заявил, что удалось согласовать с ВАДА детали передачи базы данных московской антидопинговой лаборатории

Минспорт заявил о том, что удалось согласовать с ВАДА детали передачи базы данных московской антидопинговой лаборатории.

После того, как генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус обратился с весьма эмоциональным письмом непосредственно к Президенту России, спортивные власти поспешили заверить, что контактов с ВАДА не теряли и процесс продолжается в штатном режиме. Министр спорта Павел Колобков заявил сегодня, что ведомство и агентство обменялись письмами и в том, что было получено Москвой излагается подробные варианты организацией процесса копирования базы, с указанием конкретного оборудования. Именно несоответствие оборудования и стало официальной причиной из-за которой эксперты ВАДА побывавшие в Москве 17 декабря не смогли изъять данные. Генеральный директор ВАДА Крейг Риди заявил, что представители агентства постараются побывать в Москве до 31 декабря, то есть до дедлайна, когда документы должны оказаться в распоряжении ВАДА.

По словам Павла Колобкова дата следующего визита допингоборцев сейчас обсуждается.