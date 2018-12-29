По факту охоты на медведя в Иркутской обл. возбуждено уголовное дело, фигурантом которого может стать губернатор

По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело, фигурантом которого может стать губернатор региона. Следователи проверяют Сергея Левченко на причастность к убийству животного.

По версии следствия, во время охоты в начале января неустановленные лица убили медведя и других диких животных. У обвиняемых не было лицензии, предусмотренной законом, а период охоты на медведей истек. В случае, если Следственный комитет докажет причастность Сергея Левченко к убийству хищника, губернатору Иркутской области может грозить до 5 лет лишения свободы по статье о незаконной охоте. Скандал разгорелся после появления в интернете видео, где глава региона вместе с другими охотниками подбирается к берлоге, в ней спит медведь. В животное губернатор Иркутской области выстрелил в упор, затем вытащил его из берлоги. Сам Сергей Левченко утверждает, что кадры были сделаны в 2016 году поздней осенью, когда охота разрешена и стрелял он в медведя-шатуна, на которого жаловались местные жители.

Убивать медведей, которые находятся в берлоге, в России запрещено уже 7 лет.