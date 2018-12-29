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16:01, 29 декабря 2018

По факту охоты на медведя в Иркутской обл. возбуждено уголовное дело, фигурантом которого может стать губернатор

По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело, фигурантом которого может стать губернатор региона. Следователи проверяют Сергея Левченко на причастность к убийству животного.

По версии следствия, во время охоты в начале января неустановленные лица убили медведя и других диких животных. У обвиняемых не было лицензии, предусмотренной законом, а период охоты на медведей истек. В случае, если Следственный комитет докажет причастность Сергея Левченко к убийству хищника, губернатору Иркутской области может грозить до 5 лет лишения свободы по статье о незаконной охоте. Скандал разгорелся после появления в интернете видео, где глава региона вместе с другими охотниками подбирается к берлоге, в ней спит медведь. В животное губернатор Иркутской области выстрелил в упор, затем вытащил его из берлоги. Сам Сергей Левченко утверждает, что кадры были сделаны в 2016 году поздней осенью, когда охота разрешена и стрелял он в медведя-шатуна, на которого жаловались местные жители.

Убивать медведей, которые находятся в берлоге, в России запрещено уже 7 лет.

Комментарии

7

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gregor 29 декабря 2018 | 16:11

Менталитет .

gromus 29 декабря 2018 | 16:17

Бандитско-чекистские привычки... Руки чешутся кого нибудь пристрелить..

archibald_dandy_esquire 29 декабря 2018 | 16:36

gromus:
от беспредельной власти хочется кого-нибудь убивать -
в "лихие 90-ые" сын Сосковца открыл "охоту" на гастарбайтеров - сбивал их на внедорожнике - когда к нему пришли милицейские (тогда они так назывались),то он вышел к ним, сказав, что джип в угоне, а он под наркотой второй день - сынюлам и дочюлям высокосидячих чиновников можно было ширяться чем угодно, да и сейчас можно

basel812 29 декабря 2018 | 16:24

Суд признает это убийство, самообороной. Медведь - экстремист угрожал администрации
Иркутской области и призывал к свержению.

kremlefurer 29 декабря 2018 | 16:30

Клевета. Не мог ло доверенное лицо нацлидера так поступить. Это всё Обама с англичанкой гадят. Переоденутся в российских чиновников и давай тягать медведей из берлоги.

tag188 29 декабря 2018 | 16:32

Сам Сергей Левченко утверждает, что кадры были сделаны в 2016 году поздней осенью, когда охота разрешена и стрелял он в медведя-шатуна
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Однако в Иркутской области водятся медведи нового вида. Это медведи-шатуны, мирно спящие в берлоге.

irjiproebl 29 декабря 2018 | 16:43

Око за око , губернатора усыпить и пристрелить , а его внучка посадить в клетку и тоже пристрелить - как он бедного кабана сидящего в клетке застрелил

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