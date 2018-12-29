Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров с Украины

Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. В Твиттере он назвал решение ответной мерой на санкции со стороны Киева. Список запрещенных товаров опубликован на сайте правительства. В нем, в частности, фигурируют пшеница, подсолнечное масло, пиво, вино, кондитерские изделия и ряд промышленных товаров. В Минэкономразвития отметили, что в этом году общая стоимость ввезенных с Украиной в Россию товаров, импорт которых теперь будет запрещен, составила около пятисот миллионов долларов.