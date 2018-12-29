Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров с Украины
Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. В Твиттере он назвал решение ответной мерой на санкции со стороны Киева. Список запрещенных товаров опубликован на сайте правительства. В нем, в частности, фигурируют пшеница, подсолнечное масло, пиво, вино, кондитерские изделия и ряд промышленных товаров. В Минэкономразвития отметили, что в этом году общая стоимость ввезенных с Украиной в Россию товаров, импорт которых теперь будет запрещен, составила около пятисот миллионов долларов.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 29 декабря 2018 | 16:07
Справится ли БаЦка с такими объёмами переупаковки ? Теперь ему наверное придется осваивать производство двигателей для вертолетов, авиационных турбин, деталей космических кораблей.. Управится ли .. ?
danko_wudra 29 декабря 2018 | 16:15
kottigr1: а где старуха данко1 будет хорчеваться? 5 детских садиков, 6 пивных, 7 старух данко1. Турбин.
pravdatut 29 декабря 2018 | 16:59
kottigr1: Такие двигатели делает только Запад и Украина.
maikl5301 29 декабря 2018 | 16:09
Новость оптимистичная. Экономика незалежной трещит по швам не смотря на вливание долларов
sergey_volkov 29 декабря 2018 | 16:20
maikl5301: Зато экономика скрепоносной отлита в граните. Особенно в телевизоре. Пальмовое масло оно вкуснее ессно. А пшеница и подсолнечное масло нужны всегда и везде.
tttaaannne 29 декабря 2018 | 16:38
sergey_volkov: Московский оккупант привык воровать, а не покупать.
a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 16:12
Отсутствует запрет на ввоз(въезд) дерьма: Ковтун,Трюхан,Карасев, Цымбалюк,Соколовская и т.п.
alis_kirs 29 декабря 2018 | 16:16
a_buvgrobu: ===Ковтун,Трюхан,Карасев, Цымбалюк,Соколовская и т.п. ===
Не трогайте клоунов! Своим бредом они делают передачи на ТВ очень смешными...
archibald_dandy_esquire 29 декабря 2018 | 16:30
alis_kirs:
" alis_kirs
18 июня 2017 | 17:26
Ваш бой-френд Вас перестал удовлетворять? Могу адресок подбросить. Вам там от души засунут туда, куда Вы так жаждите!
alis_kirs
18 июня 2017 | 18:01
Могу Вас послать по необходимому Вам адресочку "
он тут клиентов ищет для его приятелей с нетрадиционной ориентацией
ramun 29 декабря 2018 | 16:15
Да! Братство братством,а на войне как на войне.
tttaaannne 29 декабря 2018 | 16:40
ramun: Какое братство с оккупантом?
mavviomy 29 декабря 2018 | 17:00
tttaaannne: мокшанцы, чухонцы и чуваши это братья славянской Украины?
bigmaikl 29 декабря 2018 | 16:17
А сало*
olexa30 29 декабря 2018 | 16:44
"с Украины" - это тоже норма русского языка или безграмотность?
victoro 29 декабря 2018 | 16:47
Часть вторая. "Дуримар разбушевался"