В Кремле заявили, что не ведут речь о присоединении Белоруссии к России
Москва и Минск движутся навстречу друг к другу, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы».
Сегодня В Кремле проходят вторые за неделю переговоры лидеров России и Белоруссии. Ранее стороны отмечали, что Владимиру Путину и Александру Лукашенко понадобилось провести вторую встречу именно до нового года.
Комментарии47
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kottigr1 29 декабря 2018 | 16:05
Че-та не хотят белорусы в московскую помойку...
pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 16:07
kottigr1:
на планете нашей искать паганое место долго не надо. Благо, рашка длинная, - не промажешь.
И народишко, под стать месту подобрался - уроды, сплошь на голову контуженные. Ни в каком другом месте таких сук-сволочей не сыщешь. Падлы отсортированные, как на подбор.
aladdinov_01 29 декабря 2018 | 16:09
Я верю!!!!!!
danko_wudra 29 декабря 2018 | 16:10
pyco__mypucmo: где старая квочка данко1 спец в присоединениях?
danko_wudra 29 декабря 2018 | 16:13
aladdinov_01: она что в лесенку опаздала, промахнулась? В маями?
aladdinov_01 29 декабря 2018 | 16:15
danko_wudra:
Хочешь, портяныч, еще разок взять у меня за щеку с проглотом?
danko_wudra 29 декабря 2018 | 16:17
aladdinov_01: а ты хочешь? Щеки раскрывай! Привычка есть с мущинами в цеевропе, а какол?
wild_division 29 декабря 2018 | 16:32
danko_wudra: Если не хочешь взять с проглотом у матроса Кошкина, может у меня возьмешь с проглотом тогда?
gonduras_in_colima 29 декабря 2018 | 16:24
// В Кремле заявили, что не ведут речь о присоединении Белоруссии к России
Москва и Минск движутся навстречу друг к другу //
Точно так же в своё время "друг к другу" двигались Московия с Казанью, Украиной, Белоруссией (часть ВКЛ), Кавказом, Закавказьем, Якутией, Чукоткой, Бурятией, Бухарой, Самаркандом, Польшей, Финляндией итд, а Совок с Латвией, Литвой, Эстонией, Молдавией, Узбекистаном, Киргизией итд, итд.
Все перечисленные и ещё больше неперечисленных аж спотыкаясь бежали к московитскому сцарю или совковому вождю-генсеку.
Путирасты не изменяют изначально ордынским традициям, которым уже более половины тысячелетия.
danko1 29 декабря 2018 | 16:08
kottigr1: Данный ответ следует понимать в качестве признания Пескова, что Кремль планирует таким методом Беларусь аннексировать, выкручивая руки Лукашенко.
А Путин планирует уже быть президентом нового государства.
timbuktu 29 декабря 2018 | 16:06
минск - да,а вот москва ... песков дал слово - песков забрал слово
farmer1984 29 декабря 2018 | 16:23
timbuktu: "Москва и Минск движутся навстречу друг друга", как два товарных состава по одной колее.
diadenka 29 декабря 2018 | 16:08
Ну, раз заявили, что не ведут, то мы уже знаем, что это означает...
cromwel 29 декабря 2018 | 16:08
Правильно, нечего об этом рассуждать. Нагнули батьку в коленно- локтевую позу и достаточно.
piterrr 29 декабря 2018 | 16:11
Значит рыло ботоксное гэбистское продолжит пыжится залезть и белорусам в карман..
ramun 29 декабря 2018 | 16:13
Какое присоединение?
Россия просто проглотит Белорусь и растворит ее в себе.
blackspring 29 декабря 2018 | 16:14
Я из Беларуси. Насколько я могу судить по окружающей обстановке, просто так мы не сдадимся. Большинство категорически против аншлюса. Если мы "интегрируемся" с Ресурсной Федерацией, то начнётся что-то похожее на майдан, это инфа сотка. Если же по какой-то несчастливой случайности мы всё таки объединимся без боя, то я моментально валю в Украину. Не как беженец, а как человек, способный платить налоги, улучшать экономику и бороться вместе против империи зла.
cromwel 29 декабря 2018 | 16:26
бульбаши хорошо пожили за наш счёт. Настало время за всё платить
kottigr1 29 декабря 2018 | 16:31
cromwel: Так ты же нищий.. Как можно пожить за счет нищеброда ?
stopkran1969 29 декабря 2018 | 17:12
cromwel: стесняюсь спросить - у тебя хоть счёт есть в банке? Сколько ты лично накормил беларусов? Может ты рамзанке все заплатил?
kalkush 29 декабря 2018 | 17:13
cromwel: Слышь ты, это за твой счет что ли, пейсатель? Я сам из Бреста. Хотя и не местный - попал сюда очень давно по распределению. Я много где побывал. Скажу, нет лучшего места для проживания. Не дай бог нам оказаться в России, хотя и я и жена родом оттуда. Правильно сказал Рыжков, не проглотит Россия Беларусь. Подавится. Чтобы понять почему, почитайте историю
stopkran1969 29 декабря 2018 | 17:09
blackspring: не хотелось бы повторить судьбу Калиновского, но опыт армии краева пригодится, так может для начала оршанская битва и прогулки по партизанский местам?
nikolashin2017 29 декабря 2018 | 17:11
blackspring: фюрер ваш и фюрер наш
замесили раскардаш:
их обоих - на кукан,
их подручных - на майдан...
свалим
peresvet73 29 декабря 2018 | 16:15
//Москва и Минск движутся навстречу друг к другу, — сказал пресс-секретарь президента//
Движение — всё, цель — ничто
monik_7 29 декабря 2018 | 16:23
peresvet73: кролик тоже движется к удаву
testmeter 29 декабря 2018 | 16:26
peresvet73: "Москва и Минск движутся навстречу друг к другу" ///
Того и гляди лбами столкнутся... Как там в Минске Майдан называется?
stopkran1969 29 декабря 2018 | 17:05
testmeter: blackspring: плошча Незалежнасцi
a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 16:16
Лукашенко должен понять,что его власть держится на дешёвых российских энергоносителях. растолкуйте ему как следует.Они этого не понимают, верят, что это РБ кормит Россию. Кредиты не возвращают, жируют на санкционке.
gonduras_in_colima 29 декабря 2018 | 16:30
a_buvgrobu: // Лукашенко должен понять,что его власть держится на дешёвых российских энергоносителях. растолкуйте ему как следует. //
Удило ватное, кто бы растолковал Плeшeгнoму, что его власть держится точно на том же.
А ты и не знал, убогий?
Кстати, о Плешегноме.
У него сейчас небольшое окно возможностей, пока не уберут Трампа, и за это время он должен ещё что-то присовокупить к своей недоимперии.
Из соседей методом исключения подходит только Белоруссия, других вариантов просто нет.
Запасаемся попкорном, посмотрим, успеет ли.
А ты, путриот, на что поставил бы?
У учти, что после вылета Трампа из Белого дома Плешегному поможет только круговая оборона, и то ненадолго. Особенно если он долго жить собрался.
Уже дошло или ещё добавить?
farmer1984 29 декабря 2018 | 16:18
О конкретном содержании переговоров двух президентов СМИ пока молчат.
Будет ли совместная пресс-конференция лидеров двух стран, где они публично объявят о конкретных результатах?
frauava17 29 декабря 2018 | 16:31
farmer1984: Будет, всё нам будет...Ждем 31-го сюрприз под ёлочку ((
mulltipulti 29 декабря 2018 | 17:06
frauava17:- Ждем 31-го сюрприз под ёлочку
///
Просто для сведения.
Путин за глаза называет Кириенко "мой шут Балакирев".
Политик года, да.(c)
maya11 29 декабря 2018 | 16:26
Эта речевка рассчитана на идиотов. Как с зелеными человечками-отпускниками.
wlad5210 29 декабря 2018 | 16:28
Движуха по-письковски означает отползание.... Руки прэч, Письков....
zloy_sok 29 декабря 2018 | 16:29
Как кирпич и морда движутся на встречу друг друга)
vpu2011 29 декабря 2018 | 16:37
Помню, как перед захватом Крыма по ящику убеждали - никакого захвата Крыма не будет.
Беларусы поняли уже всё, просрались от страха, но поздно.
captaingeorge 29 декабря 2018 | 16:38
Ессестно…, ведь речь идёт об объединении...
kitaiss 29 декабря 2018 | 16:39
неужто речь идёт о присоединении рашки к белке?
vasutka7 29 декабря 2018 | 16:42
Встреча двух узурпаторов.
nernerr 29 декабря 2018 | 16:48
Хотят чтоб лука булки расслабил! ;))))))))))
sdrozhzhinov 29 декабря 2018 | 16:50
Хорошо если договор от 8 декабря 1999 г. будит выполнен в полном объеме . Это первый шаг к созданию конфедерации
nernerr 29 декабря 2018 | 16:52
Да, и это!
Москва и Минск движутся навстречу друг к другу, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы».
А какой был задан вопрос, на который в кремле так ответили? (где пруф)?)
victoro 29 декабря 2018 | 16:53
А что, присоединим Белоруссию к Украине и дело в шляпе.
kuchumka 29 декабря 2018 | 16:53
Нам еще бульбашей для полного счастья не хватает
piterrr 29 декабря 2018 | 17:03
Если Батька продастся гэбистской швали подзаборной, то он станет причиной продолжения безнаказанных убийств и безнаказанного ограбления ботоксным карликом российского народонаселения..
victoro 29 декабря 2018 | 17:03
Встретились Рубль и Зайчик на корпоративе.
Из телевизора звучала песня: - ХА-РА-ШО. Все будет хорошо ..........
hagana 29 декабря 2018 | 17:15
Что-то не припомню ,чтобы нам заранее говорили о воссоединении с Крымом ??!!