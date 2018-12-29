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Эксклюзив Эха 16:00, 29 декабря 2018

В Кремле заявили, что не ведут речь о присоединении Белоруссии к России

Москва и Минск движутся навстречу друг к другу, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы».

Сегодня В Кремле проходят вторые за неделю переговоры лидеров России и Белоруссии. Ранее стороны отмечали, что Владимиру Путину и Александру Лукашенко понадобилось провести вторую встречу именно до нового года.

Комментарии

47

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kottigr1 29 декабря 2018 | 16:05

Че-та не хотят белорусы в московскую помойку...

pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 16:07

kottigr1:
на планете нашей искать паганое место долго не надо. Благо, рашка длинная, - не промажешь.

И народишко, под стать месту подобрался - уроды, сплошь на голову контуженные. Ни в каком другом месте таких сук-сволочей не сыщешь. Падлы отсортированные, как на подбор.

aladdinov_01 29 декабря 2018 | 16:09

Я верю!!!!!!

danko_wudra 29 декабря 2018 | 16:10

pyco__mypucmo: где старая квочка данко1 спец в присоединениях?

danko_wudra 29 декабря 2018 | 16:13

aladdinov_01: она что в лесенку опаздала, промахнулась? В маями?

aladdinov_01 29 декабря 2018 | 16:15

danko_wudra:

Хочешь, портяныч, еще разок взять у меня за щеку с проглотом?

danko_wudra 29 декабря 2018 | 16:17

aladdinov_01: а ты хочешь? Щеки раскрывай! Привычка есть с мущинами в цеевропе, а какол?

wild_division 29 декабря 2018 | 16:32

danko_wudra: Если не хочешь взять с проглотом у матроса Кошкина, может у меня возьмешь с проглотом тогда?

gonduras_in_colima 29 декабря 2018 | 16:24

// В Кремле заявили, что не ведут речь о присоединении Белоруссии к России
Москва и Минск движутся навстречу друг к другу //
Точно так же в своё время "друг к другу" двигались Московия с Казанью, Украиной, Белоруссией (часть ВКЛ), Кавказом, Закавказьем, Якутией, Чукоткой, Бурятией, Бухарой, Самаркандом, Польшей, Финляндией итд, а Совок с Латвией, Литвой, Эстонией, Молдавией, Узбекистаном, Киргизией итд, итд.
Все перечисленные и ещё больше неперечисленных аж спотыкаясь бежали к московитскому сцарю или совковому вождю-генсеку.
Путирасты не изменяют изначально ордынским традициям, которым уже более половины тысячелетия.

danko1 29 декабря 2018 | 16:08

kottigr1: Данный ответ следует понимать в качестве признания Пескова, что Кремль планирует таким методом Беларусь аннексировать, выкручивая руки Лукашенко.
А Путин планирует уже быть президентом нового государства.

timbuktu 29 декабря 2018 | 16:06

минск - да,а вот москва ... песков дал слово - песков забрал слово

farmer1984 29 декабря 2018 | 16:23

timbuktu: "Москва и Минск движутся навстречу друг друга", как два товарных состава по одной колее.

diadenka 29 декабря 2018 | 16:08

Ну, раз заявили, что не ведут, то мы уже знаем, что это означает...

cromwel 29 декабря 2018 | 16:08

Правильно, нечего об этом рассуждать. Нагнули батьку в коленно- локтевую позу и достаточно.

piterrr 29 декабря 2018 | 16:11

Значит рыло ботоксное гэбистское продолжит пыжится залезть и белорусам в карман..

ramun 29 декабря 2018 | 16:13

Какое присоединение?
Россия просто проглотит Белорусь и растворит ее в себе.

blackspring 29 декабря 2018 | 16:14

Я из Беларуси. Насколько я могу судить по окружающей обстановке, просто так мы не сдадимся. Большинство категорически против аншлюса. Если мы "интегрируемся" с Ресурсной Федерацией, то начнётся что-то похожее на майдан, это инфа сотка. Если же по какой-то несчастливой случайности мы всё таки объединимся без боя, то я моментально валю в Украину. Не как беженец, а как человек, способный платить налоги, улучшать экономику и бороться вместе против империи зла.﻿

cromwel 29 декабря 2018 | 16:26

бульбаши хорошо пожили за наш счёт. Настало время за всё платить

kottigr1 29 декабря 2018 | 16:31

cromwel: Так ты же нищий.. Как можно пожить за счет нищеброда ?

stopkran1969 29 декабря 2018 | 17:12

cromwel: стесняюсь спросить - у тебя хоть счёт есть в банке? Сколько ты лично накормил беларусов? Может ты рамзанке все заплатил?

kalkush 29 декабря 2018 | 17:13

cromwel: Слышь ты, это за твой счет что ли, пейсатель? Я сам из Бреста. Хотя и не местный - попал сюда очень давно по распределению. Я много где побывал. Скажу, нет лучшего места для проживания. Не дай бог нам оказаться в России, хотя и я и жена родом оттуда. Правильно сказал Рыжков, не проглотит Россия Беларусь. Подавится. Чтобы понять почему, почитайте историю

stopkran1969 29 декабря 2018 | 17:09

blackspring: не хотелось бы повторить судьбу Калиновского, но опыт армии краева пригодится, так может для начала оршанская битва и прогулки по партизанский местам?

nikolashin2017 29 декабря 2018 | 17:11

blackspring: фюрер ваш и фюрер наш
замесили раскардаш:
их обоих - на кукан,
их подручных - на майдан...

свалим

peresvet73 29 декабря 2018 | 16:15

//Москва и Минск движутся навстречу друг к другу, — сказал пресс-секретарь президента//



Движение — всё, цель — ничто

monik_7 29 декабря 2018 | 16:23

peresvet73: кролик тоже движется к удаву

testmeter 29 декабря 2018 | 16:26

peresvet73: "Москва и Минск движутся навстречу друг к другу" ///
Того и гляди лбами столкнутся... Как там в Минске Майдан называется?

stopkran1969 29 декабря 2018 | 17:05

testmeter: blackspring: плошча Незалежнасцi

a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 16:16

Лукашенко должен понять,что его власть держится на дешёвых российских энергоносителях. растолкуйте ему как следует.Они этого не понимают, верят, что это РБ кормит Россию. Кредиты не возвращают, жируют на санкционке.

gonduras_in_colima 29 декабря 2018 | 16:30

a_buvgrobu: // Лукашенко должен понять,что его власть держится на дешёвых российских энергоносителях. растолкуйте ему как следует. //
Удило ватное, кто бы растолковал Плeшeгнoму, что его власть держится точно на том же.
А ты и не знал, убогий?
Кстати, о Плешегноме.
У него сейчас небольшое окно возможностей, пока не уберут Трампа, и за это время он должен ещё что-то присовокупить к своей недоимперии.
Из соседей методом исключения подходит только Белоруссия, других вариантов просто нет.
Запасаемся попкорном, посмотрим, успеет ли.
А ты, путриот, на что поставил бы?
У учти, что после вылета Трампа из Белого дома Плешегному поможет только круговая оборона, и то ненадолго. Особенно если он долго жить собрался.
Уже дошло или ещё добавить?

farmer1984 29 декабря 2018 | 16:18

О конкретном содержании переговоров двух президентов СМИ пока молчат.
Будет ли совместная пресс-конференция лидеров двух стран, где они публично объявят о конкретных результатах?

frauava17 29 декабря 2018 | 16:31

farmer1984: Будет, всё нам будет...Ждем 31-го сюрприз под ёлочку ((

mulltipulti 29 декабря 2018 | 17:06

frauava17:- Ждем 31-го сюрприз под ёлочку
///
Просто для сведения.
Путин за глаза называет Кириенко "мой шут Балакирев".
Политик года, да.(c)

maya11 29 декабря 2018 | 16:26

Эта речевка рассчитана на идиотов. Как с зелеными человечками-отпускниками.

wlad5210 29 декабря 2018 | 16:28

Движуха по-письковски означает отползание.... Руки прэч, Письков....

zloy_sok 29 декабря 2018 | 16:29

Как кирпич и морда движутся на встречу друг друга)

vpu2011 29 декабря 2018 | 16:37

Помню, как перед захватом Крыма по ящику убеждали - никакого захвата Крыма не будет.
Беларусы поняли уже всё, просрались от страха, но поздно.

captaingeorge 29 декабря 2018 | 16:38

Ессестно…, ведь речь идёт об объединении...

kitaiss 29 декабря 2018 | 16:39

неужто речь идёт о присоединении рашки к белке?

vasutka7 29 декабря 2018 | 16:42

Встреча двух узурпаторов.

nernerr 29 декабря 2018 | 16:48

Хотят чтоб лука булки расслабил! ;))))))))))

sdrozhzhinov 29 декабря 2018 | 16:50

Хорошо если договор от 8 декабря 1999 г. будит выполнен в полном объеме . Это первый шаг к созданию конфедерации

nernerr 29 декабря 2018 | 16:52

Да, и это!
Москва и Минск движутся навстречу друг к другу, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы».

А какой был задан вопрос, на который в кремле так ответили? (где пруф)?)

victoro 29 декабря 2018 | 16:53

А что, присоединим Белоруссию к Украине и дело в шляпе.

kuchumka 29 декабря 2018 | 16:53

Нам еще бульбашей для полного счастья не хватает

piterrr 29 декабря 2018 | 17:03

Если Батька продастся гэбистской швали подзаборной, то он станет причиной продолжения безнаказанных убийств и безнаказанного ограбления ботоксным карликом российского народонаселения..

victoro 29 декабря 2018 | 17:03

Встретились Рубль и Зайчик на корпоративе.
Из телевизора звучала песня: - ХА-РА-ШО. Все будет хорошо ..........

hagana 29 декабря 2018 | 17:15

Что-то не припомню ,чтобы нам заранее говорили о воссоединении с Крымом ??!!

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