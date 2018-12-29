// В Кремле заявили, что не ведут речь о присоединении Белоруссии к России

Москва и Минск движутся навстречу друг к другу, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы».

Сегодня В Кремле проходят вторые за неделю переговоры лидеров России и Белоруссии. Ранее стороны отмечали, что Владимиру Путину и Александру Лукашенко понадобилось провести вторую встречу именно до нового года.