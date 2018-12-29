В Иркутской обл. следователя заподозрили в фальсификации доказательств по делу о пытках многодетной матери в полиции
В Иркутской области следователя заподозрили в фальсификации доказательств по делу о пытках многодетной матери в полиции. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт». В отношении следователя Сергея Лысых возбуждено уголовное дело.
Речь идет о событиях 2016 года. Многодетная мать Мария Рузаева рассказала, что тогда ее 5,5 часов избивали в отделении полиции и пытали, в том числе, электрошокером, заставляя признаться в убийстве соседа.
Комментарии1
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zloy_sok 29 декабря 2018 | 15:46
В этой новости все прекрасно и пытки и электрошок и фальсификация. То есть там ВСЕ не работает...