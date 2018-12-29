Работа складов компании «Красное & Белое» в трех регионах сегодня была временно остановлена

Это не связано с действиями правоохранительных органов, пояснили представители предприятия изданию РБК. Там уточнили, что утром произошел технический сбой в базе государственных реестров лицензий, это отразилось на работе складов в Казани, Самаре и Московской области. В компании добавили, что сбой уже устранен. Сеть магазинов «Красное & Белое» оказалось в центре внимания несколько дней назад после сообщений об обысках на ее складах. В них участвовали представители Росалкогольрегулирования, налоговики, ФСБ, ОМОН. Компанию заподозрили в продаже контрафакта и уклонении от налогов. Контрафакт во время обысков, как заявляют в «Красное & Белое» не нашли.