Минэкономразвития оценило в полмиллиарда долларов импорт украинских товаров, ввоз которых запрещает Россия

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Постановление о вводе запрета на импорт некоторых товаров с Украины подписал премьер Дмитрий Медведев. В список, в частности, попали: пшеница, кондитерские изделия, пиво, вино, а также бумага, мебель и тракторы. Кроме того, Россия запретила ввоз украинских газовых турбин. Исключение сделано для турбин гражданских самолетов. Премьер Дмитрий Медведев, комментируя в Твиттере новые ограничения, написал, что это ответ на санкции со стороны Киева.