Минэкономразвития оценило в полмиллиарда долларов импорт украинских товаров, ввоз которых запрещает Россия
Об этом сообщает агентство Интерфакс. Постановление о вводе запрета на импорт некоторых товаров с Украины подписал премьер Дмитрий Медведев. В список, в частности, попали: пшеница, кондитерские изделия, пиво, вино, а также бумага, мебель и тракторы. Кроме того, Россия запретила ввоз украинских газовых турбин. Исключение сделано для турбин гражданских самолетов. Премьер Дмитрий Медведев, комментируя в Твиттере новые ограничения, написал, что это ответ на санкции со стороны Киева.
Комментарии10
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kottigr1 29 декабря 2018 | 15:35
Раз "хохлам" теперь нечего поставлять в РФ, значит теперь они могут совершенно спокойно закрыть свою территорию для транзита российских грузов автотранспортом и по железной дороге...
danko_wudra 29 декабря 2018 | 15:37
kottigr1: вот это здорово! Данко1 сдохнет без оболоня похмелявшись.
kreamssdick 29 декабря 2018 | 15:44
в который раз подряд запрещают украинские конфеты и бухло? лет 10 подряд уже запрещают, и где они видели украинское пиво и водку в продаже? я б купил
vladislav 29 декабря 2018 | 15:41
Воронеж снова напрягся..
danko_wudra 29 декабря 2018 | 15:42
vladislav: главное ты не напрягайся герой фильмов для мущин.
cattt 29 декабря 2018 | 15:44
vladislav: Самолеты в вертолеты будут продолжать падать без двигателей украинских!
student_ru_ru 29 декабря 2018 | 15:41
Мы очень крутые.
prospero123 29 декабря 2018 | 15:41
Прекрасно, прекрасно!
Теперь, оформляя те же грузы через третьи страны, можно смело умножать исходную контрактную цену на десять - русские все равно сами ничего не производят.
А самолетные турбины - на сто.
Спасибки, митрий натолич! Подсобил.
stebinmaku 29 декабря 2018 | 15:46
Не пиво, а пыво.. Повбывав бы..
pedro_juares 29 декабря 2018 | 15:49
"турбины гражданских самолетов"? я шокирован. ведь Украина - это несостоявшееся государство, на грани коллапса, какие турбины? да еще такие, что даже в санционном списке для них делают исключение - так они нужны.