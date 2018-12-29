Космонавт Олег Кононенко прямо с борта МКС поздравил всех жителей Земли с наступающим Новым годом
В ролике, размещенном на Ютьюб-канале Роскосмоса, единственный россиянин в составе нынешней экспедиции, отметил, что экипаж встретит праздник неоднократно.
Кононенко напомнил, что уходящий год стал для станции юбилейным – строительство МКС на орбите началось 20 лет назад.
Комментарии7
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cimirse37 29 декабря 2018 | 15:09
"Прямо с борта..." А почему не криво?
kamen_12 29 декабря 2018 | 15:12
cimirse37: Не парьтесь, всех кроме хохлов.
hodak47 29 декабря 2018 | 15:41
kamen_12: Это вы с приветами. А у нас их до хрена. У нас дядя работает на приветной фабрике!...
don_ballon 29 декабря 2018 | 15:23
"Пролетая над Череповцом, посылаю всех к..." (с)
polsan 29 декабря 2018 | 15:26
Спасибо за поздравление! Позитив!
hodak47 29 декабря 2018 | 15:46
polsan: Бедный космонавт с украинской фамилией. Приземлится - поздравит земляков. И не поймёт ,что путин уже поздравил ракетой в 20 "махов"...
opponent70 29 декабря 2018 | 15:47
\\\отметил, что экипаж встретит праздник неоднократно.\\\
Главное, чтоб дырок не насверлил после неоднократных "встреч"!!!