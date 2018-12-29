Космонавт Олег Кононенко прямо с борта МКС поздравил всех жителей Земли с наступающим Новым годом

В ролике, размещенном на Ютьюб-канале Роскосмоса, единственный россиянин в составе нынешней экспедиции, отметил, что экипаж встретит праздник неоднократно.

Кононенко напомнил, что уходящий год стал для станции юбилейным – строительство МКС на орбите началось 20 лет назад.