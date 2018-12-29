В Москве минувшей ночью вырубили Белорусский сквер на ВДНХ
Это было сделано, несмотря на многочисленные попытки защитить территорию от застройки, — рассказал «Эху Москвы» местный житель Денис Рылов.
По данным издания The Village, на месте сквера должны построить выставочные павильоны и отель.
Комментарии7
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evgeny_biolog 29 декабря 2018 | 15:21
"несмотря на многочисленные попытки защитить территорию от застройки, — рассказал «Эху Москвы» местный житель Денис Рылов."
Это что, местный житель Денис Рылов один защищал территорию от застройки?
yas 29 декабря 2018 | 15:25
очень символично..
alex1890 29 декабря 2018 | 15:27
yas: Особенно в свете переговоров с Белоруссией по газу.
redactor 29 декабря 2018 | 15:49
yas: всё проще, эффективные в действии
don_ballon 29 декабря 2018 | 15:26
Эту сталинскую фуйню ВДНХ всю снести надо подчистую и застроить чем-нибудь полезным. Гнуснейшее место. И все буквы аббревиатуры не соответствуют действительности. Вырубка белорусского леса это внятное предупреждение пану Лукашенко: хорош ломаться!
hodak47 29 декабря 2018 | 15:38
don_ballon: По чём нынче повар платит?...
ed10075 29 декабря 2018 | 15:44
Тонкий намёк на толстое обстоятельство в преддверии встречи глав России и Белоруси.