Тверской суд Москвы отклонил иск Сергея Удальцова к президенту Владимиру Путину
Политик требовал взыскать с главы государства и премьер-министра один миллион рублей в качестве компенсации за повышение пенсионного возраста. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Сергей Удальцов.
Удальцов добавил, что не согласен с решением суда, будет подавать апелляцию и готовит новый иск в Конституционный суд.
Комментарии3
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kuchumka 29 декабря 2018 | 15:22
Этого внука кровавой землячки надо на опыты сдать для изучения передачи по наследству генов кровавых упырей.
hodak47 29 декабря 2018 | 15:36
kuchumka: А ты кто,"историк"?...
cromwel 29 декабря 2018 | 15:49
Удальцов темная лошадка, за ним явно хвост ФСБ висит