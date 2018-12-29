Тверской суд Москвы отклонил иск Сергея Удальцова к президенту Владимиру Путину

Политик требовал взыскать с главы государства и премьер-министра один миллион рублей в качестве компенсации за повышение пенсионного возраста. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Сергей Удальцов.

Удальцов добавил, что не согласен с решением суда, будет подавать апелляцию и готовит новый иск в Конституционный суд.