Россия запретила ввоз продуктов и других товаров с Украины
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, речь идет об ответных мерах на санкции, введенные Киевом.
Хлеб, подсолнечное масло, шоколад и кондитерские изделия, соки и алкогольные напитки, консервированные овощи и фрукты, обои, тракторы – вот далеко не полный список украинских товаров, которые своим указом запретил ко ввозу Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. В постановлении говорится, что запрет осуществляется в рамках президентского указа от 22 октября. Тогда Владимир Путин подписал распоряжение о введении «специальных экономических мер» в связи с недружественными действиями Украины. Конкретные шаги было предложено разработать правительству.
Ранее на этой неделе Медведев также сообщил о расширении списка украинских граждан и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры – в него добавили больше 200 лиц. В предыдущей версии «черного списка» было больше 300 граждан Украины и почти 70 компаний.
На этой неделе Киев также объявил о расширении санкций в отношении России.
Комментарии27
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pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 15:08
расиянам больше по вкусу гавно жрать.
danko_wudra 29 декабря 2018 | 15:24
pyco__mypucmo: вот это правильно! Где бабка данко1 спец по ввозу?
ignachio 29 декабря 2018 | 15:32
Просто показывают, пока президентом остается Порох, санкции будут усиливаться. Если ЕС защищает Украину, они должны увеличить квоты на украинский экспорт.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 29 декабря 2018 | 15:35
Верный шаг, для понижения рейтинга Порошенко.
pattrick1 29 декабря 2018 | 15:46
Россия запретила ввоз продуктов и других товаров с Украины...
Этот запрет только на пользу украинским производителям, теперь им придётся улучшить качество своих продуктов до заоблачных высот и завоевать продуктовые рынки Китая, США, Евросоюза, Белоруссии, Молдавии... потеснив местных фермеров.
tuman13 29 декабря 2018 | 15:28
pyco__mypucmo: А что, на Украине только одни цацки? И Россия без них одно гавно жрать будет? Да не надо ля-ля - вспомните 2006 год. Украина, которая "всю свою жизнь кормила Россию" вдруг прибежала вся в слезах... Типа жрать нечего, кацапы, дайте зерна (2млн тн) дайте мяса... Так что сиди там, где сидишь, и жри, что досталось.
serhio_25__ 29 декабря 2018 | 15:29
pyco__mypucmo: Укропы распереживались, что больше не смогут торговать со странной агрессором))) Украина - это страна клоунов.
udavvi_naebabchenku 29 декабря 2018 | 15:31
pyco__mypucmo: Куесос, а чего ты решил, что если сам любишь взять какашку на клык, то кто-то ещё из россиян страдает таким же "тонким" вкусом?
pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 15:44
udavvi_naebabchenku: ты маленько перепутал: куесоска - это твоя мамка. А ты сам - жертва аборта.
a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 15:13
Давай ка теперь, плюшевый наш командир, переставляй телегу в другую сторону и делай запрет на поставку угля, дизтоплива, бензина и через год полный запрет на прокачку газа через Украину.
kottigr1 29 декабря 2018 | 15:32
a_buvgrobu: Раз "хохлам" теперь нечего поставлять в РФ, значит теперь они могут совершенно спокойно закрыть свою территорию для транзита российских грузов автотранспортом и железной дороге...
serhio_25__ 29 декабря 2018 | 15:34
kottigr1: Укроп, закройте газовую трубу для российского газа)))
kottigr1 29 декабря 2018 | 15:38
serhio_25__: Разве "хохлы" заставляют РФ гнать свой газ по украинской ГТС ? Чо сами не отключите !!??
serhio_25__ 29 декабря 2018 | 15:42
kottigr1: Лживая Крыса, а то что Параша бегает по миру с требованием закрыть Северный поток и продолжать гнать российский газ через Укропию, это не считается? Живая Крыса, такая Лживая.
Построят Северный поток 2 и будет вам счастье)))
kottigr1 29 декабря 2018 | 15:48
serhio_25__: Получается, что Параша круче Путина..
Кстати.. Ты сегодня таблетки принимал ? Смотрю опять совсем плох ты стал.. Крысы, параши.. Прет тебя от галлюцинаций ?
evkryl 29 декабря 2018 | 15:15
Кстати, всегда удивлялся, почему в России так мало украинских продуктов. Не сейчас, когда войны и санкции. А всегда. Их было мало даже до 2014 года. Значительно меньше, чем тех же белорусских продуктов. Хотя Белоруссия ни по размерам, ни по почвам и климату Украине вообще не ровня.
Это конечно наблюдения по прилавкам магазинов. Может быть Украина гнала в Россию много сельхозсырья, статистику не копал. Но все равно, значит с перерабатывающей промышленностью было швах.
serhio_25__ 29 декабря 2018 | 15:32
evkryl: Не, до майда в наших магазинах было полно продуктов из Украины. Некоторая кухонная и бытовая техника, собранная на Украине, тоже у нас продавалась. А уж конфет вообще море было, не только Рошен. Укропы сами срубили сук на котором сидели.
evgeny_biolog 29 декабря 2018 | 15:18
"Россия запретила ввоз продуктов"
А мы что, уже голодаем?
hodak47 29 декабря 2018 | 15:33
evgeny_biolog: Ешь пальму,неголодающий...
timbuktu 29 декабря 2018 | 15:27
странно - а российский телевизор постоянно галдит.что украина уже ничего не производит...
andy66 29 декабря 2018 | 15:30
активные мероприятия по подготовке голода в россии... чекисты снова занялись своим любимым делом )))
svetalana 29 декабря 2018 | 15:30
Очередной удар по Воронежу? Как-то импортозамещение у нас не очень...
hodak47 29 декабря 2018 | 15:31
Ешьте пальмовое сало,русопридурки...
timbuktu 29 декабря 2018 | 15:34
hodak47: если вы такой умный,то почему коротаете время на российском информационном ресурсе? )))
kottigr1 29 декабря 2018 | 15:42
timbuktu: коротаете время на российском информационном ресурсе?
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А что в нем российского ? Интернет изобрело ЦРУ, ОС Microsoft, процессоры АМД да Интел... Текст, судя по всему на "Эхо" таджики набирают..
timbuktu 29 декабря 2018 | 15:43
kottigr1: вы
или вы таджик(кстати,тоже,индоевропеец)
kottigr1 29 декабря 2018 | 15:50
timbuktu: Так меня не напрягает, что здесь пишут люди из других стран. Интернет - он вне национальностей.