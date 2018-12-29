Россия запретила ввоз продуктов и других товаров с Украины...

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, речь идет об ответных мерах на санкции, введенные Киевом.

Хлеб, подсолнечное масло, шоколад и кондитерские изделия, соки и алкогольные напитки, консервированные овощи и фрукты, обои, тракторы – вот далеко не полный список украинских товаров, которые своим указом запретил ко ввозу Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. В постановлении говорится, что запрет осуществляется в рамках президентского указа от 22 октября. Тогда Владимир Путин подписал распоряжение о введении «специальных экономических мер» в связи с недружественными действиями Украины. Конкретные шаги было предложено разработать правительству.

Ранее на этой неделе Медведев также сообщил о расширении списка украинских граждан и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры – в него добавили больше 200 лиц. В предыдущей версии «черного списка» было больше 300 граждан Украины и почти 70 компаний.

На этой неделе Киев также объявил о расширении санкций в отношении России.