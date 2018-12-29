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15:01, 29 декабря 2018

Россия запретила ввоз продуктов и других товаров с Украины

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, речь идет об ответных мерах на санкции, введенные Киевом.

Хлеб, подсолнечное масло, шоколад и кондитерские изделия, соки и алкогольные напитки, консервированные овощи и фрукты, обои, тракторы – вот далеко не полный список украинских товаров, которые своим указом запретил ко ввозу Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. В постановлении говорится, что запрет осуществляется в рамках президентского указа от 22 октября. Тогда Владимир Путин подписал распоряжение о введении «специальных экономических мер» в связи с недружественными действиями Украины. Конкретные шаги было предложено разработать правительству.
Ранее на этой неделе Медведев также сообщил о расширении списка украинских граждан и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры – в него добавили больше 200 лиц. В предыдущей версии «черного списка» было больше 300 граждан Украины и почти 70 компаний.

На этой неделе Киев также объявил о расширении санкций в отношении России.

Комментарии

27

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pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 15:08

расиянам больше по вкусу гавно жрать.

danko_wudra 29 декабря 2018 | 15:24

pyco__mypucmo: вот это правильно! Где бабка данко1 спец по ввозу?

ignachio 29 декабря 2018 | 15:32

Просто показывают, пока президентом остается Порох, санкции будут усиливаться. Если ЕС защищает Украину, они должны увеличить квоты на украинский экспорт.

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 29 декабря 2018 | 15:35

Верный шаг, для понижения рейтинга Порошенко.

pattrick1 29 декабря 2018 | 15:46

Россия запретила ввоз продуктов и других товаров с Украины...

Этот запрет только на пользу украинским производителям, теперь им придётся улучшить качество своих продуктов до заоблачных высот и завоевать продуктовые рынки Китая, США, Евросоюза, Белоруссии, Молдавии... потеснив местных фермеров.

tuman13 29 декабря 2018 | 15:28

pyco__mypucmo: А что, на Украине только одни цацки? И Россия без них одно гавно жрать будет? Да не надо ля-ля - вспомните 2006 год. Украина, которая "всю свою жизнь кормила Россию" вдруг прибежала вся в слезах... Типа жрать нечего, кацапы, дайте зерна (2млн тн) дайте мяса... Так что сиди там, где сидишь, и жри, что досталось.

serhio_25__ 29 декабря 2018 | 15:29

pyco__mypucmo: Укропы распереживались, что больше не смогут торговать со странной агрессором))) Украина - это страна клоунов.

udavvi_naebabchenku 29 декабря 2018 | 15:31

pyco__mypucmo: Куесос, а чего ты решил, что если сам любишь взять какашку на клык, то кто-то ещё из россиян страдает таким же "тонким" вкусом?

pyco__mypucmo 29 декабря 2018 | 15:44

udavvi_naebabchenku: ты маленько перепутал: куесоска - это твоя мамка. А ты сам - жертва аборта.

a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 15:13

Давай ка теперь, плюшевый наш командир, переставляй телегу в другую сторону и делай запрет на поставку угля, дизтоплива, бензина и через год полный запрет на прокачку газа через Украину.

kottigr1 29 декабря 2018 | 15:32

a_buvgrobu: Раз "хохлам" теперь нечего поставлять в РФ, значит теперь они могут совершенно спокойно закрыть свою территорию для транзита российских грузов автотранспортом и железной дороге...

serhio_25__ 29 декабря 2018 | 15:34

kottigr1: Укроп, закройте газовую трубу для российского газа)))

kottigr1 29 декабря 2018 | 15:38

serhio_25__: Разве "хохлы" заставляют РФ гнать свой газ по украинской ГТС ? Чо сами не отключите !!??

serhio_25__ 29 декабря 2018 | 15:42

kottigr1: Лживая Крыса, а то что Параша бегает по миру с требованием закрыть Северный поток и продолжать гнать российский газ через Укропию, это не считается? Живая Крыса, такая Лживая.
Построят Северный поток 2 и будет вам счастье)))

kottigr1 29 декабря 2018 | 15:48

serhio_25__: Получается, что Параша круче Путина..
Кстати.. Ты сегодня таблетки принимал ? Смотрю опять совсем плох ты стал.. Крысы, параши.. Прет тебя от галлюцинаций ?

evkryl 29 декабря 2018 | 15:15

Кстати, всегда удивлялся, почему в России так мало украинских продуктов. Не сейчас, когда войны и санкции. А всегда. Их было мало даже до 2014 года. Значительно меньше, чем тех же белорусских продуктов. Хотя Белоруссия ни по размерам, ни по почвам и климату Украине вообще не ровня.
Это конечно наблюдения по прилавкам магазинов. Может быть Украина гнала в Россию много сельхозсырья, статистику не копал. Но все равно, значит с перерабатывающей промышленностью было швах.

serhio_25__ 29 декабря 2018 | 15:32

evkryl: Не, до майда в наших магазинах было полно продуктов из Украины. Некоторая кухонная и бытовая техника, собранная на Украине, тоже у нас продавалась. А уж конфет вообще море было, не только Рошен. Укропы сами срубили сук на котором сидели.

evgeny_biolog 29 декабря 2018 | 15:18

"Россия запретила ввоз продуктов"

А мы что, уже голодаем?

hodak47 29 декабря 2018 | 15:33

evgeny_biolog: Ешь пальму,неголодающий...

timbuktu 29 декабря 2018 | 15:27

странно - а российский телевизор постоянно галдит.что украина уже ничего не производит...

andy66 29 декабря 2018 | 15:30

активные мероприятия по подготовке голода в россии... чекисты снова занялись своим любимым делом )))

svetalana 29 декабря 2018 | 15:30

Очередной удар по Воронежу? Как-то импортозамещение у нас не очень...

hodak47 29 декабря 2018 | 15:31

Ешьте пальмовое сало,русопридурки...

timbuktu 29 декабря 2018 | 15:34

hodak47: если вы такой умный,то почему коротаете время на российском информационном ресурсе? )))

kottigr1 29 декабря 2018 | 15:42

timbuktu: коротаете время на российском информационном ресурсе?
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А что в нем российского ? Интернет изобрело ЦРУ, ОС Microsoft, процессоры АМД да Интел... Текст, судя по всему на "Эхо" таджики набирают..

timbuktu 29 декабря 2018 | 15:43

kottigr1: вы

или вы таджик(кстати,тоже,индоевропеец)

kottigr1 29 декабря 2018 | 15:50

timbuktu: Так меня не напрягает, что здесь пишут люди из других стран. Интернет - он вне национальностей.

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