В Иркутской области возбудили уголовное дело после охоты губернатора на медведя

Речь идет о событиях января 2017 года. По данным генпрокуратуры, участники охоты застрелили медведя, не имея разрешительных документов. Ущерб оценен более чем 90 тысяч рублей.

Ранее в эфире государственного телевидения показали сюжет, как губернатор Сергей Левченко убил спящего в берлоге медведя. После этого началась проверка.