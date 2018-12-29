В Иркутской области возбудили уголовное дело после охоты губернатора на медведя
Речь идет о событиях января 2017 года. По данным генпрокуратуры, участники охоты застрелили медведя, не имея разрешительных документов. Ущерб оценен более чем 90 тысяч рублей.
Ранее в эфире государственного телевидения показали сюжет, как губернатор Сергей Левченко убил спящего в берлоге медведя. После этого началась проверка.
Комментарии11
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noxepy_88 29 декабря 2018 | 14:41
Убивать медведей, это тоже самое, что убивать детей. А уж спящих, или медвежат, как Черномырдин, тем более.
kochar 29 декабря 2018 | 14:41
Не на спящего медведя надо охотиться , а себе подобным идиотина.
piter_ug 29 декабря 2018 | 14:48
Наверное медведя посадят.
Чтобы не спал в присутствии типо-должностных рож.
mancuss 29 декабря 2018 | 14:49
Убить спящего медведя- это круто.
mancuss 29 декабря 2018 | 14:51
Он уже должен сидеть два года, а они только уголовное дело возбудили и еще два года будут рассматривать пока под амнистию не попадет.
prostovanya 29 декабря 2018 | 14:53
Медведь - лишь повод. Губернатор где-то накосячил, видать - государь не доволен.
sbk 29 декабря 2018 | 14:55
Очередная заказуха?
Не жаль подонка, достоин тюряги.
Методика подленькая.
cromwel 29 декабря 2018 | 14:57
Кончиться тем что дело переквалифицируют на медведя. Мол свои храпом работать губернатору не давал...
sasass 29 декабря 2018 | 15:00
Этот губернатор питекантроп случайно провалившийся в наш век...
nns33 29 декабря 2018 | 15:51
sasass: Этот губернатор питекантроп случайно провалившийся в наш век..====== Да,жестокий,циничный беспредельщик. Решил,что ему всё позволено,устроил себе "охоту-развлечение". Ещё и врал по ТВ,что всё законно,а окружение "подпевало". Где выискивают подобных наглецов на такие должности? Не знает ,чем себя развлечь от безделья.
ded62ushka 29 декабря 2018 | 15:20
Там еще и вторая серия была, когда ентот губернатор заставил своего малолетнего сынулю пристрелить из охотничьего ружья дикого кабана, сидящего в загоне. Достойная смена вырастет...