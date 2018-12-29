В Улан-Удэ школьника, напавшего на детей и учителей с топором, отправили на принудительное лечение

Такое решение принял районный суд. Он признал старшеклассника виновным в покушении на убийство. Ранее эксперты московского Института им. Сербского пришли к выводу, что школьник невменяемый. Нападение произошло в январе. Пострадали семь человек. После того, как старшеклассник ранил людей, он поджог класс и попытался покончить с собой.