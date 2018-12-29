Суд в Самаре отправил под домашний арест инспектора ФСИН и адвоката, подозреваемых в незаконном получении 1,5 млн руб.

Суд в Самаре отправил под домашний арест инспектора ФСИН и адвоката, подозреваемых в незаконном получении полутора миллионов рублей. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает агентство Интерфакс. По версии следствия, несколько дней назад инспектор и адвокат получили эту сумму от человека, обвиняемого в коммерческом подкупе. Взамен они обещали, что суд не лишит его свободы. Между тем, у них не было возможности повлиять на решение суда. Интерфакс уточняет, что инспектор ФСИН является сыном замначальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области.