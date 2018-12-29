Владимир Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру. Кроме того, отправлен в отставку прокурор Курганской области Игорь Ткачев. Детали не уточняются.
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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру. Кроме того, отправлен в отставку прокурор Курганской области Игорь Ткачев. Детали не уточняются.
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Комментарии6
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jetsam 29 декабря 2018 | 14:45
садовод мало сажал?
д а т ы ш т а......
ну теперь жди весенней жатвы на 666% ранее сроков.
piter_ug 29 декабря 2018 | 14:45
Для отдельный прокурорских Новый год не задался.
satttana_perrrrkele 29 декабря 2018 | 14:48
piter_ug: а для некоторых - наоборот, очень даже хорошо год заканчивается (я про тех упырей, кто займет освободившееся место)
kitaiss 29 декабря 2018 | 14:48
вовремя не занесли?
sutara 29 декабря 2018 | 15:19
Лучше бы сам себя освободил!
nasar2 29 декабря 2018 | 15:29
Видать не усел дать кому надо?