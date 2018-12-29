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14:31, 29 декабря 2018

Россия запретила ввозить с Украины газовые турбины, пшеницу, конфеты, овощи, фрукты и пиво

Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Глава правительства уточнил в Твиттере, что это ответна мера на санкции со стороны Киева. Всего в списке более 50-ти видов продукции. В числе прочего там также фигурируют бумага, мебель, тракторы. Что касается ввоза газовых турбин, исключение сделано для турбин гражданских самолетов, уточняет агентство Интерфакс.

Комментарии

61

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cromwel 29 декабря 2018 | 14:39

А сало и проституток?

testmeter 29 декабря 2018 | 14:42

cromwel: Абайдётесь и рассейским гавномЪ

y_y_y 29 декабря 2018 | 15:20

testmeter:
//Абайдётесь и рассейским//
Точно. Все эти позиции широко производятся и в России. А и без того небольшой украинский экспорт снизится. ;)

Тем более, что как раз пищевка - это самая существенная его часть.

testmeter 29 декабря 2018 | 14:40

"исключение сделано для турбин гражданских самолетов" ///
Вот оно как... А говорят, хохлы ничего делать не умеют, а Вяликая Россия вперде планеты всей. А тут турбины самолетов. Как же так?!

noxepy_88 29 декабря 2018 | 14:44

testmeter: Это кто так говорит? Какие-нибудь дурные москали, или злочинные жыды даже! Каждый образованный человек с хорошим и рукопожатным лицом знает, что шумеры откопали Черное море, а Гагарин и Гоголь были тоже украинцами!

testmeter 29 декабря 2018 | 14:51

noxepy_88: Гоголь, Булгаков, Сикорский и Королев - безусловно наши. А Белку, Стрелку и Гагарина можешь себе оставить.
"Хорошо, что Ю.Гагарин
Не еврей и не татарин
Не таджик и не узбек,
А наш российский человекЪ"
© Рассийскый народнай эпосЪ

kuchumka 29 декабря 2018 | 15:01

testmeter: если бы Сикорский был ваш он бы свое детище не назвал Ильей Муромцем, а назвал бы каким нибудь гетманом, так что про Сикорского забудь, да и про Королева тоже ибо будь он ваш был бы КороленкО))

able_seamans 29 декабря 2018 | 15:10

kuchumka: Тупарь, ты хотя бы загуглил а былинном герое Илье Муромце и местность, где все происходит... Тебе идиоту видимо в кайф, когда тебя макают в свое же дерьмо пятаком... Ну ты обращайся, макну еще разок.

kuchumka 29 декабря 2018 | 15:14

able_seamans: это типа новый хохляцкий эпос про Илью из Мурома, но как бы он не из Мурома, а из Киева, а почему Муромцем назвали непонятно))))) после ваших эпосов про то что вы лопатами вырыли Черное море я уже ничему не удивляюсь, давайте еще))))

mitja_76 29 декабря 2018 | 15:51

kuchumka: Вообще-то в сказках про Илью Муромца Киев определенно упоминается. (Вроде как ему там даже зарплату платили). А вот Москвы там вроде бы нет.

pravdatut 29 декабря 2018 | 14:57

noxepy_88: Королёв с Украины, А Гагарин- это ноль. Его тушку туда-сюда свозили и все достижения.

kuchumka 29 декабря 2018 | 15:03

pravdatut: Королев в первую очередь русский, а не хохол, а уж где он родился не имеет значения.

noxepy_88 29 декабря 2018 | 15:08

pravdatut: Господин шумер, вы бесподобны!

able_seamans 29 декабря 2018 | 14:53

testmeter: Так это для народанаселения расейского - чем хуже у «хохлов» тем счасливей они «живут» Зомбоящик делает свое дело с телепузиками, плюс петушатник пригожинский, набранный из откровенных «антоноФФ» слетаются на заголовки новостей Украина. Самое главное что собака лает, а караван идет, и идет в обратную сторону от шизанутого соседа...

kuchumka 29 декабря 2018 | 14:55

able_seamans: да идити хоть куда, вам еще пинка надо дать для ускорения и стену от вас построить.

able_seamans 29 декабря 2018 | 15:05

kuchumka: ИдитИ, госпади, где вас набирают таких тупых и безграмотных идиотов, намкаких помойках? И ЭТО чучело еще пинка кому-то давать собирается. Смотри не обделайся от натуги, когда ногу задирать будешь ...

kuchumka 29 декабря 2018 | 15:09

able_seamans: а чего мне обделываться, вас горстка гопников гоняет, а если придут такие как я то драпанете до Львова только пятки сверкать будут.

able_seamans 29 декабря 2018 | 15:15

kuchumka: Так чего ты еще не окопах лугандона? Прояви свою смелость! Может будет от тебя польза, удобришь украинскую землю...

kuchumka 29 декабря 2018 | 15:19

able_seamans: да всему свое время, надо будет пойду, а пока там и без меня вас гоняют.

lisitsa1962 29 декабря 2018 | 15:33

kuchumka: Постройте

kuchumka 29 декабря 2018 | 14:53

testmeter: да с дуру мы русские во времена совка разместили одно из наших авиационных производст в хохляндии, совок рухнул так хохлы себе наше производство и присвоили и конечно же успешно его почти развалили.

vilingrad 29 декабря 2018 | 15:13

kuchumka: да с дуру мы русские во времена совка разместили одно из наших авиационных производст в хохл«
Ага, с дуру:)
Ты, татаро- монгол, своей истории не знаешь. Русские тут ничего не решали. Один грузин решил, что будет безопасно, если списки будут делать в рсфср, коробкИ- в Украине, собирать станут в Азербайджане а клеить серу в Риге. Правда потом «сплотила навеки великая Русь» с ужасным грохотом развалился, и в выигрыше остались лишь «наши западные партнеры». А ведь по сравнению с чекистом Сталин был далеко не дурак. Если ты дурачок молодой, то еще увидишь, как рухнет странное образование РФ, «и на обломках путинизма напишут: здесь была дурацкая страна»:)

kuchumka 29 декабря 2018 | 15:17

vilingrad: тупой хохол, это производство открыли когда Сталин уже крякнул и открыли его мы-русские люди и конструкторы и инженеры там были русские люди, а хохлам доверяли только толчки драить.

able_seamans 29 декабря 2018 | 15:36

kuchumka: Да ты еще и нацист ко всему с раздутым, самомнением и врожденной ксенофобией. Такие как ты и ведут Россию намзадворки мира... Туда вам и дорога...

kitaiss 29 декабря 2018 | 14:43

Россия запретила ввозить с Украины газовые турбины, пшеницу, конфеты, овощи, фрукты и пиво
=============
я так думаю, что после нового года следует ожидать многократного увеличения поставок пива от бацьки...

arabtom 29 декабря 2018 | 14:44

Чудненько - украинские турбины нельзя ввозить из-за наших санкций, сименсовские из-за западных - писец российской энергетике.

gluhoy2250 29 декабря 2018 | 15:00

arabtom: писец российской энергетике.
Чудилко, это экономике Украины писец, твои тюрбини на хрен никому не нужны, а Сименс утроил поставки после скандала!

lisitsa1962 29 декабря 2018 | 14:44

Ая-яй-яй, а ведь налоги с экспорта идут в том числе и на укропабендрофашисткохунтовскую армию. Как же ж вы это раньше допускали великоскрепнутые соседи?
И с турбинами для гражданских самолётов - то вы зря. А вдруг жуткие диверсанты Яроша тризуб подложат в турбину? Мы ж хунта, мы всё можем. Или это специально оставили чтобы в случае чего отмазать своих жопоруких сборщиков?

noxepy_88 29 декабря 2018 | 14:48

lisitsa1962: Верно, но только отчасти. Да, вы хунта. Но вот в части "мы всё можем", это уже нет. Единственно, что вы можете, это плохо острить в камментах. Или срать даже!

tremens_delirium 29 декабря 2018 | 14:57

lisitsa1962: ✄  Мы ж хунта, мы всё можем.  ✄

Это да. Одни только фокусы с покупкой собственного донецкого угля втридорога не напрямую, а через Россию или переплата за реверсный российский же газ финансируют агрессора до такой степени, что зависть берёт.

gluhoy2250 29 декабря 2018 | 15:04

lisitsa1962: Мы ж хунта, мы всё можем.
Да ни хрена вы не можете! А, тризуб то да и расшифровка простая:1) ненависть, 2) зависть, 3) жадность, вот и весь ти-зу-Б....

evkryl 29 декабря 2018 | 15:09

lisitsa1962: ... А вдруг жуткие диверсанты Яроша тризуб подложат в турбину?...

Ваш пост больше похож на истерику.

lisitsa1962 29 декабря 2018 | 15:15

evkryl: :)))) Какая истерика, вы о чём? Просто "маю час та натхнення" (старый укр. анекдот).
Но если вы ищете истерику везде то флаг в руки

kiever 29 декабря 2018 | 15:16

lisitsa1962: что от вас ждать диких...ведь пока что именно это укровласть оставила население крыма без воды, хотя эту территорию портянка минстецевская твои упоротые власти называли "не законно аннексированной" а население насильно присоединенным, и это при том что северо-крымский канал строился силами всего советского союза, строителями со всего советского союза и на деньги всего союза.. пока кумиры и основатели сегодняшней украины бандера и шухевич бегали со шмайсерами в лесу. Дикари

lisitsa1962 29 декабря 2018 | 15:28

kiever: Правильно, от нас диких ничего хорошего не ждите, западноазиатские собратья монголов. Но вы ждёте приличных турбин для самолётов. Потому как за 27 лет ничего изобрести так и не смогли.
А по поводу всесоюзной стройки - так вашу Сибиь тоже разрабатывал весь Союз, в том числе украинцы, грузины, прибалты. Но никто от вас делиться доходами теперь не требует, разошлись так разошлись. Так что не русским бы напоминать о всесоюзных стройках, вас, лапотных, 14 республик подымали,

kiever 29 декабря 2018 | 15:45

lisitsa1962: каких турбин? За все время своей независимости вы абсолютно ничего не построили кроме конфетной фабрики. Вся промышленность ваша, была построена во времена союза.. какие турбины то.. вы заз без советского рынка сбыта не способны продать.. да и турбины ваши, разработанные советскими инженерами, не кому не нужны кроме России.

tiridas 29 декабря 2018 | 15:21

lisitsa1962: //Мы ж хунта, мы всё можем.//
__________________
Вот и посмотрим как Петя сможет заставить Варфоломея покупать у него пшеницу, мебель, трактора и конфеты порошен.
:-)
P.S. Не обижайте украинцев, называя их всех хунтой.

prostovanya 29 декабря 2018 | 14:46

"...ответна мера..."

income 29 декабря 2018 | 14:47

Там еще сафлоровое масло. Уже не знают, что ещё придумать )

parasuk_ 29 декабря 2018 | 14:47

Ну и правильно. Правда что делать теперь с вселенской скорбью пересичных по салу, съеденному злыми москалями :)

prade 29 декабря 2018 | 14:48

"Россия запретила ввозить с Украины газовые турбины, пшеницу, конфеты, овощи, фрукты и пиво"
Неплохо было бы России еще и убрать своих "отпускников" и "добровольцев" с Украины.

kuchumka 29 декабря 2018 | 14:51

Хохлы ничего делать не умеют и никогда не умели, отсталое во всех отношениях племя.

lisitsa1962 29 декабря 2018 | 14:54

kuchumka: noxepy_88: Тогда зачем вы сделали исключение для турбин пассажирских самолетов? "с целью извести население, как-то уменьшить нагрузку на почву"(с)?

kuchumka 29 декабря 2018 | 14:57

lisitsa1962: с тем что наше производство осталось у хохлов после развала совка, самолетам то надо летать пока свое производство запускаем.

kitaiss 29 декабря 2018 | 15:04

kuchumka: что-что своё вы будетЁ запускать???

kuchumka 29 декабря 2018 | 15:07

kitaiss: авиационные двигатели для АНов, деточка.

lisitsa1962 29 декабря 2018 | 15:22

kuchumka: Переходим на уровень "хохлы-кацапы"? Не вопрос, можно и на этом уровне.

Щось вы , кацапенятка, 27 лет как своё производство запускаете и запускаете. Совсем запустили . Потом, когда производство будет совсем запущенное что, летать уже не будете и турбины вам будут без надобности? Будете у китайцев ездовых собак покупать? А что, выгодно, опять же это будет по внутрикитайским ценам, как согражданам. Молодцы, правильно розмірковуєте:)

kuchumka 29 декабря 2018 | 15:25

lisitsa1962: тупой хохол, для чего нам надобыло запускать это производство двигателей для АНов если мы эти двигатели покупали? Сейчас покупать не будем и будем производить свои двигатели и постепенно все АНы снимем с эксплуатации и заменим на ИЛы.

lisitsa1962 29 декабря 2018 | 15:40

kuchumka: Тупеньке цацапенятонько, так что ж все эти 27 лет вы покупали двигатели у других раз сами за неделю можете разработать свою оригинальную конструкцию турбин, запатентовать разработку, построить завод, перенастроить потоки сырья и комплектующих? 5 лет хунту спонсируете, ай, гарнюні :))

noxepy_88 29 декабря 2018 | 15:15

lisitsa1962: Ахахаа! Типичная реакция шумера)))) Нет чтоб порадоваться за своих производителей-сограждан, шумер начинает исходить на говно. Вы чего?

able_seamans 29 декабря 2018 | 15:00

kuchumka: Ты понимаешь что ты чистая мразь, дворового разлива? Ты считаешь что ты четко затроллил? Ты лишний раз показал с какими дикарями в союзе жила Украина все годы...

kuchumka 29 декабря 2018 | 15:05

able_seamans: да мне на фиг ваша Украина не сдалась ни в Совке ни сейчас. Толку от вас все равно нет, всю жизнь под кем то, а как самостоятельное государстао вы ноль.

maya11 29 декабря 2018 | 15:16

kuchumka:Бесконечная мразь. Пробы негде ставить.

able_seamans 29 декабря 2018 | 15:21

kuchumka: /да мне на фиг ваша Украина/
А в очке зудит сильно, поэтому ты в каждой теме отмечаешься, да? А вот какой толк от тебя или даже от вас? Что, кроме груды военного барахла и таких дебилов как ты, вы дали миру за время правление путлера?

kuchumka 29 декабря 2018 | 15:27

able_seamans: да мне пофиг на путлера, я не его фанат, но и вас хохлов не переношу поэтому и пишу тут

gostrax 29 декабря 2018 | 14:52

А жрать ,жрать нужно запретить украинские продукты.Кто сожрал -10 лет без права переписки!

yuriyp 29 декабря 2018 | 14:56

Да у нас этих овощей, фруктов и газовых турбин в каждом ларьке навалом...

maya11 29 декабря 2018 | 15:11

Готовьтесь к очередному искусственному росту цен. Спасибо Путину за это.

noxepy_88 29 декабря 2018 | 15:17

maya11: Как?!!! Уже повысили газ на 25% месяц назад, и что, опять?

prospero123 29 декабря 2018 | 15:29

Прекрасно.
Значит, все то же пойдет в Россию через третьи страны, но цена поднимется в 4÷10 раз.

mitja_76 29 декабря 2018 | 15:47

Я так понимаю, смысл такой: Денег для Лукашенко у Путина больше нет, поэтому они с Батькой договорились, что газовые турбины, пшеница, конфеты и т.д. будут поставляться с Украины в Россию через Белоруссию, и Батька будет иметь с этого долю.

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