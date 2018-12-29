"Россия запретила ввозить с Украины газовые турбины, пшеницу, конфеты, овощи, фрукты и пиво"

Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Глава правительства уточнил в Твиттере, что это ответна мера на санкции со стороны Киева. Всего в списке более 50-ти видов продукции. В числе прочего там также фигурируют бумага, мебель, тракторы. Что касается ввоза газовых турбин, исключение сделано для турбин гражданских самолетов, уточняет агентство Интерфакс.