Тверской суд Москвы отказался принять заявление политика Удальцова о взыскании с президента РФ Путина 1 млн рублей

Тверской районный суд Москвы отказался принять заявление координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова о взыскании с президента РФ Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба из-за пенсионной реформы. Об этом С.Удальцов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Считаю, что мне и многим другим гражданам России нанесен моральный вред. Повышение пенсионного возраста доставляет мне моральные страдания, неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в будущем своих детей. Это большое оскорбление для всех россиян. Тем не менее, суд отказал принять иск», — сказал он.

Удальцов заявил, что отказ судья Татьяна Молитвина объяснила невозможностью подавать иск против президента, поскольку он неприкосновенное лицо. При этом, отметил политик, направлять заявления против главы государства также невозможно, поскольку он избран президентом и иск против него – вмешательство в деятельность президента.

С.Удальцов подчеркнул, что в ближайшее время планирует подать апелляцию и подготовить обращение в Конституционный суд.

«Я считаю, что повышение пенсионного возраста должно быть обжаловано, и мы должны добиваться и компенсации, и признания его неконституционным», — заключил он.